إجمالي عدد الزائرين الدوليين إلى قطر يصل تقريباً إلى ضعف مستويات ما قبل الجائحة وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن قطر للسياحة أن القطاع السياحي قد حقق أداءً مشهوداً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك بفضل عناصر الجذب السياحي الكثيرة التي تزخر بها قطر مثل المعالم والوجهات السياحية الرائدة والرزنامة الغنية دائماً بالفعاليات والمهرجانات والتجارب السياحية الفريدة والضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها قطر.

وقد استقبلت قطر هذا العام حتى الآن أكثر من 2 مليون زائر دولي، حيث سجل شهرا مايو ويونيو معاً (أكثر من 567 ألف زائر)، وهو أعلى عدد من الزائرين يُسجل في هذين الشهرين خلال السنوات العشر الماضية. وقد وصل إجمالي عدد الزائرين الدوليين تقريباً إلى ضعف مستويات ما قبل الجائحة (1,053 ألف زائر في 2019).

وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة في الأرقام إلى حملة "قطر أكثر من شعور" التي أطلقتها قطر للسياحة، والتي تم الترويج لها في الأسواق الرئيسية، إلى جانب رزنامة الفعاليات الدائمة وعالمية المستوى التي تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام والتي حافظت من خلالها على مستوى الزخم الإيجابي والأجواء الحيوية التي صاحبت بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة. كما أتاح تمديد صلاحية بطاقة هيّا لحامليها الحاليين وإعادة إطلاق منصة هيّا لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات للزوار القادمين إلى قطر، تسهيل إجراءات دخولهم إليها.

ومنذ مطلع العام الجاري في يناير، شملت حملة "الشتاء في قطر" التي أطلقتها قطر للسياحة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات التي جاءت على رأسها النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات والنسخة الثانية عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية والعديد من الحفلات الغنائية والموسيقية التي أقيمت ضمن مهرجان "قطر لايف". كما واصلت قطر تعزيز إرثها الرياضي عبر استقطاب المزيد من البطولات الرياضية مثل بطولة كأس العالم للتزلج الشراعي الحر 2023 وبطولة العالم للجودو الدوحة 2023 وبطولة اتحاد التنس المفتوحة الثامنة وغيرها، وهي جميعها قد أسهمت بقوة في وصول أعداد الزائرين الدوليين إلى هذه المستويات.

كما أسهمت احتفالات عيد الفطر وعيد الأضحى في نمو عدد الزائرين، وذلك بفضل الرزنامة الغنية بالفعاليات التي تخللتها احتفالات العيدين والتي نظمتها قطر للسياحة. وتتيح رزنامة فعاليات قطر، وهي إصدار شهري، للزوار معرفة أفضل الطرق التي يمكنهم من خلالها الاستمتاع بالعروض والفعاليات التي تشهدها قطر على مدار السنة.

وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، قال السيد بيرثهولد ترينكل الرئيس التنفيذي لقطر للسياحة: "هذه النتائج الرائعة هي بمثابة شهادة على الجهد المبذول والعمل الجاد والعزيمة الصادقة التي يتحلى بها جميع الأطراف والشركاء والعاملين في صناعة السياحة القطرية، وكذلك على تفاني الجميع من أجل منح زوارنا تجارب سياحية لا مثيل لها. وبفضل مجموعة فعالياتنا عالمية المستوى والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها قطاع الضيافة العصري لدينا والتزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات التميز في الخدمة، فإن قطر في طريقها الصحيح لأن تصبح الوجهة السياحية الأسرع نمواً بالشرق الأوسط."

وخلال الأشهر التي انقضت من عام 2023، بلغ عدد الزوار القادمين إلى قطر عن طريق الجو ما نسبته 51% من إجمالي عدد الزوار، فيما وصل 37% من إجمالي عدد الزوار عن طريق البر و12% عن طريق البر والبحر. كما واصل الزوار القادمون من المملكة العربية السعودية تصدرهم قائمة الزوار القادمين إلى قطر هذا العام، حيث أسهمت السوق السعودية بما يقارب ربع إجمالي عدد زوار قطر. وقد جاء كل من الهند وألمانيا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يتواصل الزخم الإيجابي للفعاليات الرائعة التي ستقام في قطر خلال النصف الثاني من العام، حيث تشهد قطر العديد من الفعاليات المرتقبة مثل حملة الصيف في قطر ومعرض جنيف الدولي للسيارات – قطر وسباق قطر للجائزة الكبرى فورمولا 1 ومعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023.

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