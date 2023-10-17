أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت جامعة أبوظبي، في إطار التزامها بتعزيز الابتكار والبحث، إنجازاً جديداً تمثل بإدراج أعضاء من هيئة التدريس في كلية الهندسة في الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم الذين تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2023، وذلك وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد.

شملت الأبحاث المدرجة مجموعة من التخصصات الهندسية التي هدفت إلى إيجاد حلول للعديد من التحديات في مجال الهندسة. وتولى نشر القائمة، التي تصدرها جامعة ستانفورد سنوياً، "إلزفيير" (Elsevier) للنشر، وهي مؤسسة أكاديمية هولندية متخصصة في نشر المحتوى العلمي والتقني والطبي.

حاز أعضاء هيئة التدريس على هذا التكريم تقديراً لجهودهم المبذولة في مشاريع بحثية مختلفة، بما في ذلك الدكتور شهزاد أشرف شودري، الأستاذ المشارك في هندسة الأمن السيبراني، والذي يعد من بين أفضل 2٪ في قائمة الباحثين طوال حياتهم المهنية، وقد قدم د. شودري أكثر من 170 منشوراً، وما يزيد على 140 بحثاً مفهرساً للاستشهادات المرجعية والتي تم الاستشهاد بها أكثر من 5000 مرة. كما أصدر الدكتور معتصم العوايدة، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، في بحوثه على أنظمة الفوضى، والتطبيقات القائمة على نظرية الفوضى، وأمن الوسائط المتعددة، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والأمن السيبراني، وأمن الطائرات بدون طيار، وعلم التشفير، حيث سعى د. العوايدة من خلال أبحاثه إلى إدخال مبادئ وتقنيات جديدة بدءاً من لغات البرمجة وصولاً إلى تصميم وتنفيذ أنظمة آمنة ذات فعالية عالية.

بدوره، قاد الدكتور أسامة أحمد محمد، رئيس قسم العمارة والتصميم وأستاذ في الهندسة المدنية، فريقاً من الباحثين في مشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الهندسة والبناء، الذي يُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية التي تتسبب بها الأنشطة البشرية، والتي تؤثر سلباً على البيئة.

كذلك أجرى الدكتور محمد أسعد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية، سلسلةً من البحوث والمنشورات العلمية وصل عددها إلى 270 منشوراً ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالجامعة، بما في ذلك 30% في أفضل 10% من النشرات والمقالات، وقد حصلت أبحاث الدكتور غزال على أكثر من 4000 اقتباس، مما يعكس التأثير العميق لبحوثه على المجتمع العلمي.

كذلك نشر الدكتور تيمور حسن، الأستاذ المساعد في هندسة الكمبيوتر، العديد من المشاريع البحثية التي تناولت تقنيات التصوير في المجال الطبي، والتعلم الآلي، والرؤية الحاسوبية، ونال الثناء والتقدير على مشاريعه البحثية الغزيرة، حيث تم نشر العديد من مقالاته في مجلات مرموقة مثل Information Fusion وMedical Image Analysis وغيرها الكثير.

وحول هذا الإنجاز، قال الدكتور منتصر قسايمه، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: "تسعى جامعة أبوظبي دائماً إلى رفد طلبتها وأعضاء هيئة التدريس بأفضل الموارد والمرافق والتمويل اللازم لإجراء أبحاث مهمة وقابلة للتطبيق، وقد بذلنا جهوداً كبيرة للارتقاء بقدراتنا البحثية والاستثمار في ابتكاراتنا ودراساتنا. ونعتز اليوم بالنجاح الكبير الذي حققه أعضاء هيئة التدريس بتصنيفهم ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم، إنجازٌ مهم يجسد التزامنا الراسخ بالتميز في مجال الأبحاث والأنشطة العلمية."

تُعد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي أكبر كلية للهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تقدم مجموعة واسعة من برامج الهندسة والتكنولوجيا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن إطلاقها برامج جديدة ومبتكرة بشكل مستمر.

لمزيد من المعلومات حول جامعة أبوظبي، الرجاء زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عن طريق تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة دولياً.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة حفنة متميزة من الكليات، بما فيها: الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023" حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كذلك صُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تحتفل جامعة أبوظبي بمرور 20 عاماً من التميز الأكاديمي من خلال مساهمتها المستمرة في القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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سارة فراح

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