جدة – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة تأمين متعددة الأطراف للائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي، على مشاركة استراتيجية لتقاسم المخاطر تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في كوت ديفوار.

وفي إطار هذا التعاون التاريخي، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية بقيمة 194 مليون يورو، مدعومة بضمان ائتمان جزئي بقيمة 400 مليون يورو أصدره بنك التنمية الأفريقي ضد مخاطر عدم السداد المرتبطة بقرض بقيمة 533 مليون يورو قدمه بنك ستاندرد تشارترد إلى حكومة كوت ديفوار.

وسيستخدم هذا المبلغ لتمويل مجموعة من المشاريع البيئية والاجتماعية المؤهلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتعليم، والحد من التلوث ومكافحته، والحفاظ على التنوع البيولوجي الأرضي والمائي، والبنية التحتية الصحية، فضلا عن الاستخدام المستدام لإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وفقا للإطار المستدام لكوت ديفوار.

وتعد شراكة بنك التنمية الأفريقي مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات محورية لتوسيع نطاق برنامج ضمان الائتمان الجزئي للبنك لجذب التمويل اللازم من قبل ستاندرد تشارترد.

وسيحتفظ البنك بحصة قدرها 206 مليون يورو (51.5%) من قيمة ضمان الائتمان الجزئي البالغ 400 مليون يورو، في حين ستغطي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المبلغ المتبقي البالغ 194 مليون يورو. ولا تؤدي هذه الشراكة إلى تحسين ميزانية البنك التنمية الأفريقي من خلال تحويل جزء من التعرض إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فحسب، بل يحافظ البنك أيضا على تعرض كبير متبقي، مما يدل على اتباع نهج متوازن لتقاسم المخاطر.

وتمثل هذه العملية خطوة مهمة من جانب كوت ديفوار في تعزيز قدرتها على جذب تمويل تنافسي طويل الأجل مخصص لمشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما أنه دليل واضح على الجهود التعاونية التي تبذلها المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف في دعم تطلعات التنمية المستدامة لبلدانها الأعضاء المشتركة.

وعلق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "نحن فخورون بشراكتنا مع البنك الأفريقي للتنمية في هذه المبادرة المحورية، والتي تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء. فمن خلال توفير هذا الغطاء التأميني، فإننا لا ندعم جمهورية كوت ديفوار في تحقيق خطة التنمية الوطنية الطموحة فحسب، بل نساعد أيضا في تحسين شروط التمويل في البلاد في ظل ظروف السوق الصعبة. وهذا دليل على التزامنا بتعزيز المرونة الاقتصادية والتقدم في الأسواق الناشئة. ويعتبر هذا هو تعاون فعلي بين المؤسستين في تقاسم المخاطر ، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في الدول الأعضاء المشتركة. ويتماشى التعاون بين المؤسسات التنموية التي تقدم خدمات التخفيف من المخاطر في إفريقيا للتقليل من أخطار الاستثمارات وتعبئة الموارد للدول الأعضاء المشتركة في إفريقيا مع أهداف منصة الضمان المشترك لإفريقيا، التي يشارك فيها كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الأفريقي للتنمية".

وأعربت هاساتو نسيلي، نائبة رئيس بنك التنمية الأفريقي للشؤون المالية والمدير المالي، عن فخرها بالحلول المبتكرة التي يقدمها البنك. ووصفت ذلك بأنه مثال قوي آخر على التعاون مع المؤسسات النظيرة لتوسيع نطاق الإقراض بما يتماشى مع توصيات مجموعة العشرين بشأن كفاية رأس المال.

ونحن سعداء باختتام هذه المشاركة في المخاطر مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، وهي عضو في منصة الضمان المشترك لأفريقيا التي يستضيفها بنك التنمية الأفريقي، والتي تجمع بين مقدمي خدمات التخفيف من المخاطر في أفريقيا للتعاون بشكل أفضل لصالح بلداننا الأعضاء". وأضافت: "سيساعد هذا القرض الذي ييسره بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كوت ديفوار على إحراز مزيد من التقدم الكبير نحو المساهمة في أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة الشعب الإيفواري بالنظر إلى عدد لا يحصى من التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها أفريقيا حاليا".

لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الــ 49 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السادسة عشر على التوالي، على تصنيف “Aa3" من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 108 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://iciec.isdb.org

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للتواصل : السيدة رانيه بن حمد، قسم الاتصالات

البريد الالكتروني: Rbinhimd@isdb.org

نبذة عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي

مجموعة بنك التنمية الأفريقي (AfDB) هي مؤسسة تمويل التنمية الرائدة في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة: بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وصندوق التنمية الأفريقي (ADF)، والصندوق الاستئماني النيجيري (NTF). ومن خلال وجوده في 44 دولة أفريقية وله مكتب خارجي في اليابان، يساهم بنك التنمية الأفريقي في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في دوله الأعضاء الإقليمية البالغ عددها 54 دولة.

لمزيد من المعلومات : www.afdb.org

للتواصل:

أمبا مبوكي - بيج، قسم الاتصالات والعلاقات الخارجية

البريد الالكتروني: media@afdb.org