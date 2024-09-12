دبي، الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودهم الاستثنائية في تعزيز مسيرة نجاح وتميز هيئة كهرباء ومياه دبي في مختلف المجالات، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 194 موظفاً وموظفة فازوا بجوائز "نجوم ديوا" الداخلية للتميز – الدورة الأولى لعام 2024، وذلك ضمن فئات "التميز الوظيفي" و"التميز الإداري"، والخريجين والمشاركين في برنامج خبراء التميز والمقيمين الداخليين لعام 2024، وأبطال الحوكمة 2023، وأبطال الرشاقة 2023 وأبطال الامتثال 2023، والفائزين بجائزة الصحة والسلامة 2023، وأفضل فريق مراقبة أداء الاستهلاك 2024، إضافة إلى متطوعي الهيئة المتميزين لعام 2023.

وفي كلمته خلال حفل التكريم قال معالي الطاير: "إن التميز بالنسبة لنا ليس مجرد هدف نسعى لتحقيقه، وإنما رحلة مستمرة لا تتوقف ونهج نتبعه في جميع مشاريعنا وعملياتنا التشغيلية وخدماتنا، وفق استراتيجيات وخطط عمل واضحة نتكاتف جميعنا لتنفيذها. وتهدف جوائز "نجوم ديوا" إلى ترسيخ أسس التميز المستدام وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في التميز فحسب، وإنما في الحفاظ عليه ومواصلة التفوق، وكما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحدٍ وليس إنجازاً... فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات... بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود." وتعكس جوائز "نجوم ديوا" التزامنا بمأسسة ثقافة التميز وتوفير بيئة عمل إيجابية تحفز الإبداع والابتكار وتواكب التغيرات المتسارعة، وتشجع التنافس الإيجابي، وتسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية للاستثمار في كوادرنا البشرية الذين نعتبرهم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز ونسعى إلى تقدير جهود المتميزين منهم ونحتفي بإبداعاتهم وابتكاراتهم التي تعزز تنافسية الهيئة وتدعم جهودنا في الوصول إلى التميز المستدام."

وأضاف معالي الطاير مخاطباً الموظفين الفائزين بجوائز "نجوم ديوا": "إن نجاحنا وتميزنا لم يكن ليتحقق لولا جهودكم ومساهماتكم الفاعلة في تعزيز مكانتنا ضمن أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم. والعام الماضي، حصدنا 23 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلنا عليها بين عامي 2015 و2023 إلى 433 جائزة محلية وإقليمية وعالمية في مجالات متنوعة تشمل إدارة الجودة، الابتكار، الاستدامة، والاستثمار في الموارد البشرية. وقد حصلنا على شهادة "أفضل بيئة عمل" لعام 2023، من هيئةGreat Place to Work® الأمريكية بالشراكة مع مجلة "فورتشن"، وجاءت الهيئة في المركز الأول بين المؤسسات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي."

واختتم معالي الطاير كلمته بالقول: "أهنئكم على إنجازاتكم المتميزة وأدعوكم لأن تعتبروا هذه النجاحات بداية لمزيد من الإنجازات على المستويين الشخصي والمؤسسي، وأثق أنكم ستواصلون دوركم كنماذج تحتذى لزملائكم، تشاركون معهم خبراتكم ومعارفكم، لنسهم معاً في تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وترسيخ مكانة دبي في صدارة تقارير التنافسية العالمية.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن جوائز "نجوم ديوا" الداخلية للتميز تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز التنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة، مشيراً إلى أن الجائزة تستند إلى أعلى المعايير العالمية بما في ذلك معايير برنامج دبي للتميز الحكومي.

من جهتهم، أعرب الموظفون الفائزون بجوائز "نجوم ديوا" عن تقديرهم للإدارة العليا لهيئة كهرباء ومياه دبي لحرصها على تكريم المتميزين وتوفير بيئة عمل إيجابية تسهم في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

-انتهى-

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