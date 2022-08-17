بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 620 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 273.93 مليون درهم و551 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 864.64 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة ام الشيف. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 193 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 803.72 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 503.32 مليون درهم و76 رهونات فلل وشقق بقيمة 300.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 444 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الأولى بقيمة 129 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 19.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 مليون درهم

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية