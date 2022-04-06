"مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني" يناقش فرص الاستثمار في الأصول الافتراضية

يتناول الحدث الآفاق الاستثمارية الناجمة عن النمو المتواصل لمجال الأصول الافتراضية

الشارقة: أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن موعد انطلاق الدورة الثامنة من "مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني"، تحت شعار "الفرص الناشئة في الاستثمارات الافتراضية" والتي ستعقد يوم الثلاثاء 19 أبريل، 2022 في بيت الحكمة، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً وحتى 11:00 مساءً.

وسيقام المجلس بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسيجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين على المستويين المحلي والاتحادي، رجال الأعمال، والمستثمرين وقادة الصناعة، لمناقشة الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات واقتصادها في مجال الاستثمارات الافتراضية.

ويأتي اختيار الشارقة لشعار المجلس في دورة العام الجاري استجابة لنمو الاستثمار في سوق الأصول الاقتراضية، والآفاق الواعدة للعوائد المجزية من خلال اعتماد العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى التطورات الرئيسة في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا التشفير.

وفي إطار ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها كمركز عالمي لتجارة الأصول الافتراضية، أصدرت "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضيّة بهدف تقديم إطار قانوني لحماية المستثمرين وتنظيم وتسهيل عملية دمج الأصول الرقمية في الاقتصاد على المدى الطويل، وبوصفها حاضنة للقطاعات الناشئة، تظهر الشارقة قدرة كبيرة على جذب الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا القطاع.

يشار إلى أن دورة العام الماضي من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني ركزت على حزم التشريعات والمحفزات التي أطلقتها الحكومة استجابة لأزمة جائحة كوفيد -19، حيث جمع المجلس نخبة من الخبراء وصناع القرار في جميع القطاعات، وقادة الأعمال الذين استخلصوا دروساً من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بهدف تقييم تداعيات الجائحة على مستقبل الشركات والخروج بتوصيات عملية للتغلب على التحديات الناجمة عن الأزمة.

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