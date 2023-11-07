دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف "منطقة التعليم والابتكار" في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 19 جلسة نقاشية وورشة عمل تفاعلية، تجمع طلاب الدراسات العليا والمختصين من الشباب وقادة القطاع، لتبادل الأفكار والمعارف في مجالات مستقبل الرقمنة، الحلول المبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، مستقبل التنقل، تمكين الجيل القادم من قادة المناخ، التغير المناخي، الاستدامة، تسريع نمو الشركات الناشئة، المدن المستدامة ونمط الحياة المستدام، خطوات عملية لتقليل الأثر البيئي، مستجدات تقنيات استدامة المياه، وغيرها.

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يسهم "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في تعزيز مشاركة الشباب في الفعاليات العالمية، وتمكينهم بالمعرفة والفرص والمهارات والأدوات اللازمة لتحفيز مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والحياد الكربوني، وليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. ويوفر المعرض منبراً للشباب لإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وحلولهم المبتكرة التي من شأنها دعم الطموحات المناخية، لا سيما خلال "عام الاستدامة" الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، والمساحات الكبيرة التي يتيحها المؤتمر للعمل المناخي الشبابي."

وتشارك في الجلسات المقامة في القاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة زايد الدولية للبيئة، مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة الإمارات للبيئة، إكسبو سيتي دبي، مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أكوا باور، معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، جامعة مانشستر، شركة "هواوي" العالمية، شركة "ديل" العالمية، شركة "بيرو فيريتاس"،"صن إنرجي أدفايزوري"، "لينكدإن"، "دبليو إس بي"، "ذا ويست لاب"، وجهات أخرى.

يمكن التسجيل لزيارة "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023" وحضور الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae/ar/register)

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.