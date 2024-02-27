الشارقة: تنطلق الشارقة في رحلة جديدة نحو العاصمة الألمانية، للمشاركة في "معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر"، أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة على مستوى العالم، الذي يقام في الفترة من 5 - 7 مارس 2024، تحت شعار "معاً لريادة التحول في قطاع السفر والسياحة".

وتضم قائمة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة هذا العام 19 جهة تحت مظلة "جناح الشارقة"، ومن ضمنها "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، التي تتولى تنظيم المشاركة في المعرض بهدف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتشمل هذه الجهات مؤسسات ومنشآت سياحية وفندقية وثقافية وترفيهية، تعكس تنوع العروض والخدمات التي تقدمها الشارقة لزوارها وسكانها.

وتسعى الشارقة من خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة ومبتكرة، تجمع بين الثقافة والتراث والطبيعة والمغامرة والترفيه، وتستهدف كافة الفئات والاهتمامات. كما تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاع السياحة، واستقطاب المزيد من الزوار والمستثمرين إلى الإمارة، خاصة من السوق الأوروبي.

مواكبة الاتجاهات العالمية في قطاع السياحة

وحول استعداد الشارقة للمشاركة في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2024، قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "تدعونا المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في قطاع السياحة لنكون مستعدين للتغيير والتجديد والابتكار والتطوير، وأن نواكب التطورات والاتجاهات العالمية على مستوى الضيافة والنقل والترفيه والاستثمار في الوجهات الثقافية والتراثية والطبيعية وغيرها، ونهدف من خلال مشاركتنا هذا العام إلى تسليط الضوء على أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، والتعريف بمقومات الإمارة وخدماتها ومنتجاتها السياحية."

وأضاف المدفع: "مشاركة الشارقة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر هذا العام ستساهم بشكل فعّال في دعم خططنا وجهودنا التي تتماشى مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة المدن السياحية العالمية."

وتابع: "يمثل المعرض فرصة ترويجية مهمة للشارقة كوجهة سياحية عالمية مفضلة للزوار والسياح، وتوسيع شبكة علاقاتنا مع الشركاء والمستثمرين والمنظمات الدولية والشركات والهيئات في قطاع السياحة والسفر. وفي الوقت نفسه، يعد السوق الأوروبي سوقاً حيوياً للإمارة وتحديداً دولة ألمانيا باعتبارها الشريك السياحي الأوروبي الثاني للشارقة بعد المملكة المتحدة".

تجارب سياحية شاملة

وتستعرض الشارقة أمام زوار المعرض من أوروبا والعالم ما توفره من تجارب سياحية شاملة ومتكاملة، تجمع بين عدة جوانب ومجالات. ففي قطاع البنية التحتية والنقل، تستعرض هيئة مطار الشارقة الدولي، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والعربية للطيران، أفضل ممارساتها في تسهيل وتوفير وسائل النقل الجوي الآمنة والمريحة والميسرة للسياح والمسافرين. وفي مجال البيئة والطبيعة، تبرز هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ما تمتلكه الإمارة من وجهات سياحية ومحميات طبيعية وبيئية مثل "سفاري الشارقة"، بينما يستعرض نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية فرص ممارسة مختلف الرياضات والأنشطة البحرية.

سياحة التراث والثقافة والترفيه

وتضيء هيئة الشارقة للمتاحف، ومعهد الشارقة للتراث، ونادي الشارقة للسيارات القديمة في المعرض على التاريخ الثقافي والحضاري الذي تمتلكه الإمارة. وفي قطاع الاستثمار السياحي والفندقة، تستعرض نخبة من الهيئات والشركات في "معرض بورصة برلين الدولي" ما توفره للزوار من خيارات متعددة للإقامة، وتشمل تلك الجهات كلاً من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، التي تعرّف زوار المعرض على الفرص والمشاريع والمبادرات الاستثمارية والتطويرية في الشارقة، و"مجموعة الشارقة للضيافة"، وهي منشآت ضيافة فاخرة تابعة لـ(شروق)، تضم كلاً من نزل الفاية، ونزل البداير، ونزل القمر، ونزل الرفراف، ورحّال، وقرية نجد المقصار، وغيرها الكثير.

إضافة إلى مشاركة كل من "وكالة الإجازة للسياحة"، و"شركة فنادق الشارقة الوطنية"، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق أوكسيدينتال الشارقة جراند، وفندق جولدن ساندز الشارقة، وجولدن توليب الشارقة للشقق الفندقية، ولوكس جراند للشقق الفندقية، ومجلة تراف توك.

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