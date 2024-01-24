أبوظبي – أعلن مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن توقيع 5 صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون درهم إماراتي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ختام أعمال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في دورتهما السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشهد اليوم الثاني ارتفاعاً في قيمة العقود التي أبرمها مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع – حيث وصلت إلى 1.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 10 عقود خلال أول يومين من معرضي «يومكس وسيمتكس 2024».

وكشف زايد سعيد المريخي، عن التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة طائرات بدون طيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بقيمة 220 مليون درهم، كما تم التعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء أنظمة دفاع ضد الطائرات المسيرة المتنقلة بقيمة 708 مليون درهم.

إلى جانب ذلك تم التعاقد مع «مركز الأرصاد الوطني» لتقديم خدمات الإرصاد الجوي بقيمة 693 ألف درهم، والتعاقد مع شركة «الخليج المتحدة للحلول الفنية المتكاملة» لشراء روبوتات بقيمة 8 مليون درهم. إضافةً إلى التعاقد مع شركة «ستار لينك للاتصالات الفضائية» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 2 مليون درهم.

وقال زايد المريخي، "نؤكد اعتزازنا بالمكانة المتقدمة التي حققتها الصناعات الإماراتية في مجال الدفاع إذ أصبحت دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو بناء قطاع دفاعي متطور ومستند على تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حلول شاملة وفعالة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة."

وأضاف "بدورنا في مجلس التوازن وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي وزارة الدفاع نؤكد دعم كافة الجهود الوطنية التي تسهم في نمو الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية بالدولة."

وأكد على أن معرضي «يومكس وسيمتكس2024» يمثلان فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، حيث تشهد هذه الصناعات تطوراً سريعاً ولافتاً من شأنه أن يدعم الجهود في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.

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