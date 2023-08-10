الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية للنصف الأول والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 7.15 مليون دينار كويتي في النصف الأول، بتراجع نسبته 38% مقارنة بإجمالي بلغ 9.88 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022. ويعود التراجع إلى الخسارة من الأصول المالية بالقيمة العادلة بمبلغ 1.59 مليون دينار كويتي، مقارنة بربح بلغ 1.83 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 1.9 مليون دينار كويتي عن الربع الثاني من عام 2023، في حين بلغ صافي الخسارة الخاصة بمساهمي الشركة 1.31 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2023.

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة: "لا زالت آفاق الاقتصاد العالمي تواجه بعض التحديات الناجمة عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية. إلا أنه من المتوقع أن تنخفض حدة تراجع النمو العالمي في عام 2023 عن التوقعات السابقة، مع معدل نمو متوقع بنسبة 2.3%، أي أكثر من التوقعات في يناير عند نسبة 1.9% (وفقاً لتقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية – الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023). ويعود ذلك إلى تحسن معدلات الإنفاق الأسري في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي في الصين. وعلى الرغم من هذه التوقعات الأفضل نسبياً، إلا أنه لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن عائدات الاستثمار المعدلة وفق المخاطر، والخدمات المتعلقة بديون الشركات، والأثر المتصاعد للتغيرات المناخية. ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخماً، ليرتفع بنسبة 2.5% في عام 2024، (وفقاً لنفس التقرير السابق ذكره) مع تراجع ضغوط التضخم تدريجياً.

وفي ظل التحديات في الأسواق، بلغت أتعاب الإدارة والعمولات 3.61 مليون دينار كويتي، بتراجع نسبته 37.1% مقارنة بالنصف الأول لعام 2022، في حين ارتفعت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات بنسبة 19.0% لتصل إلى 0.31 مليون دينار كويتي.

وخلال النصف الأول من عام 2023، أطلق "المركز" منتجات للتمويل الاستثماري العقاري (ميزانين). وبالإضافة إلى ذلك، قام "المركز" ببيع أغلبية الوحدات السكنية في الإمارات. وبلغ صافي إيرادات التأجير للنصف الأول من العام 1.68 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 1.85 مليون دينار كويتي في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة 1,173 مليون دينار كويتي، وذلك كما في 30 يونيو 2023.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة، إلا أن نظرتنا في "المركز" متفائلة مدفوعة بتنوع محافظنا الاستثمارية والأداء المستدام لمنتجاتنا الاستثمارية وثقافة إدارة المخاطر لدينا. ولا نزال ملتزمين بتقديم أفضل قيمة لجميع الأطراف ذات الصلة."

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.17 مليار دينار كويتي (3.82 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2023. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.

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