أبوظبي - افتتحت دائرة البلديات والنقل رسمياً تقاطع زاخر المطوَّر في منطقة العين، في خطوة مهمة ضمن برنامجها المستمر لتحديث البنية التحتية على مستوى إمارة أبوظبي.

وبلغت تكلفة المشروع 185 مليون درهم، واستغرق تنفيذه 22 شهراً، وتضمَّن تحويل الدوّار إلى تقاطع رباعي مزوَّد بإشارات ضوئية، بهدف تخفيض زمن الرحلات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية. وتضمَّن المشروع أيضاً إنشاء نفق يضمُّ ثلاثة مسارات بطول 900 متر في كلِّ اتجاه، يمرُّ أسفل شارع هزاع بن سلطان، الذي يُعَدُّ شرياناً رئيسياً يربط شمال منطقة العين بجنوبها.

ويربط التقاطع بين منطقة فلج هزاع من جهة الشرق ومنطقة زاخر من جهة الغرب، ويربط دوّار جسر هزاع في الشمال مع دوّار شعاب الأشخر في الجنوب، ليسهم في تسهيل الحركة المرورية بين مختلف أحياء منطقة العين. وبتنفيذ هذا المشروع انخفض زمن التنقُّل بين مناطق زاخر وشعاب الأشخر ونعمة وعين الفايضة وشعبة الوطاة والمناطق الشمالية، خصوصاً منطقة المدارس الخاصة.

ويُعَدُّ المشروع واحداً من سلسلة مشاريع استراتيجية تنفِّذها الدائرة وجهاتها، بهدف رفع جودة التنقُّل تماشياً مع النمو السكاني المتزايد في المنطقة، وفي هذا الإطار، قال سعادة المهندس عبدالله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع للبنية التحتية في بلدية مدينة العين: "يجسّد هذا المشروع التزامنا الراسخ بتطوير بنية تحتية رائدة في منطقة العين، وفق أعلى المعايير العالمية، ليشكل ركيزة أساسية ضمن جهودنا المستمرة، لتوفير شبكة طرق آمنة، وفعّالة، ومستدامة، تخدم سكان المدينة وزوّارها".

