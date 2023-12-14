شارك أكثر من 3300 من رؤساء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية لمؤسسات مالية عالمية كبرى وخبراء القطاع المالي وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين، في الجلسات الحوارية للحدث وناقشوا موضوعه الرئيسي "الاستثمار في عصر التحولات" وسلطوا الضوء على نمو آفاق أبوظبي.

ضمت قائمة الدول المشاركة كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وسنغافورة وسويسرا وفرنسا وكندا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

حضر أسبوع ابوظبي المالي شركات مالية عالمية من قطاعات مختلفة، يديرون مجتمعين أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 30 تريليون دولار أمريكي ما يمثّل 22% من الاقتصاد العالمي.

أعلنت 14 مؤسسة مالية اختيارها سوق أبوظبي العالمي مقراً رئيسياً لها في أسبوع أبوظبي المالي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت وبنجاح فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023، الذي أقيم بحضور وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الشريك الرئيسي للحدث. وباستضافة أكثر من 18000 شخص من القطاع المالي على مدار أربعة أيام، ما يمثل ضعف عدد المشاركين في دورة العام 2022، أكدت الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي على مكانة الحدث المتنامية كأحد أبرز الفعاليات السنوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقش أسبوع أبوظبي المالي في دورته الثانية هذا العام موضوعه الرئيسي "الاستثمار في عصر التحولات"، وتركزت الحوارات على التحولات الاقتصادية والتقنية وتحولات قطاع الطاقة التي من المتوقع أن تشكّل مستقبل القطاع المالي العالمي والاقتصادات العالمية خلال العقد المقبل في خضم نظام عالمي يشهد تغييرات جذرية. واستضاف الحدث، خمسة فعاليات رئيسية موزعة على 46 حدثاً فرعياً، كما شهد أكثر من 180 جلسة حوارية وأكثر من 300 متحدث.

واجتذب أسبوع أبوظبي المالي جمهوراً متنوعاً، 39% منهم جمهور دولي، أغلبيتهم من قادة مؤسسات مالية، من بينهم أكثر من 3500 من كبار قادة القطاع المالي من كبرى المؤسسات المالية العالمية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين الذين توافدوا على أبوظبي من أكثر من 100 دولة، حيث ضمت قائمة الدول المشاركة كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وسنغافورة وسويسرا وفرنسا وكندا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

وتضمّن الحدث، سلسلة من خمسة مؤتمرات عالمية، شارك فيها رؤساء شركات الأسهم الخاصة وأسواق رأس المال وصناديق التحوط ومدراء الأصول وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المؤسسيين والبنوك الاستثمارية وشركات التقنيات المالية الذين يديرون مجتمعين أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 30 تريليون دولار أمريكي وهو رقم ضخم يمثّل 22% من الاقتصاد العالمي.

وشهد الحدث مشاركات من نخبة من المتحدثين البارزين إلى جانب عدد من رواد القطاع من بينهم جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان وتشيس" "راي داليو"، مؤسس ومرشد رئيس قسم تقنية المعلومات وعضو مجلس إدارة "بريدج ووتر" و"شركاء بريدج ووتر" وشركات محدودة، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين وأكثر من 3300 من القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء مؤسسات عالمية شهيرة من بينها "فرانكلين تمبلتون" و"ستيت ستريت" و"جولدمان ساكس" و"بي إن واي ميلون" و"لازارد" و"بريفان هوارد"وغيرها من المؤسسات التي حضرت الحدث وشاركت في حواراته الاستراتيجية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شكل أسبوع ابوظبي المالي منذ دورته الأولى في العام الماضي منصة لاستضافة قادة الفكر العالميين المؤثرين في القطاع المالي والاستثماري، للتباحث في المواضيع الهامة التي تحدد ديناميكيات هذ القطاع والمتغيرات التي يشهدها والفرص التي يختزنها، وتسليط الضوء على مكانة سوق أبوظبي العالمي كأحد المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا. وتحت عنوان "الاستثمار في عصر التحولات" ركزت المناقشات على معالجة التحديات والاستفادة من الفرص البارزة في هذه المرحلة المحورية."

وأضاف الزعابي: "من الواضح أن الأسواق تستجيب للتحولات الكبرى على المستوى الجغرافي والاقتصادي والتكنولوجي وفي مجال الطاقة، ويفخر سوق أبوظبي العالمي بكونه جزء أساسي من النقاشات الخاصة بهذه التطورات. وبينما يعمل القادة على تطوير استراتيجيات ذكية لتحقيق التقدم والنمو على مدى العقد المقبل، فقد أصبح لسوق أبوظبي العالمي دور محوري بدفع من رؤيتنا المستقبلية والجهوزية التي يتمتع بها هذ المركز المالي الدولي. ومع ظهور العديد من النتائج الاستراتيجية لأسبوع أبوظبي المالي بما في ذلك الإعلان عن اتخاذ 14 مؤسسة عالمية من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، فإن سمعتنا كعاصمة لرأس المال تستمر في الازدهار. لقد تسارعت طموحاتنا، ونتطلع إلى المزيد من النجاح لأسبوع ابوظبي المالي في دورته للعام 2024."

وكان العام 2023 عاماً مهماً بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي، حيث أعلنت 14 مؤسسة مالية كبرى تدير مجتمعة أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار أمريكي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي المالي عن تأسيس حضورها في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها شركات كبرى مثل، "ناينتي وان" ومجموعة الخدمات المالية المستقلة روتشيلد وشركاه، وشركاء "جي كيو جي" وصندوق التحوط "تي سي أي" والمنصة الاجتماعية للتداول eToro. كما شهد الحدث توقيع 25 مذكرة تفاهم بين شركات إقليمية وعالمية كبرى، ما رفع من مستوى ومعايير نمو القطاع المالي وفق مفهوم "اقتصاد الصقر" الصاعد في أبوظبي خلال العام 2024.

وقام سوق أبوظبي العالمي وسلطاته وذراعه المعرفي أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الإقليمية والمحلية الرائدة. حيث وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي مذكرات تفاهم مع كل من بنك المارية المجتمعي وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي و"كريديبل اكس"، وصندوق خليفة.

في حين وقعت محاكم سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية". كذلك أبرمت كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و"ماستركارد" و"سي بي إكس" و"دو" ومصرف عجمان و"سيجن" مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والدعم المتبادل بين سوق أبوظبي العالمي والكيانات المعنية. ووقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، ثلاث مذكرات تفاهم، وأعلنت عن سلسلة من مشاريع التعاون مع مؤسسات رائدة من بينها، غرفة أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة مانشستر.

وفي إطار التزامه بتعزيز مشهد القطاع المالي والاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، أقام أسبوع أبوظبي المالي فعالياته التي ناقشت خمسة مواضيع رئيسية. وانطلق الحدث بانعقاد "منتدى أبوظبي الاقتصادي"، تلاه مؤتمر "أسيت أبوظبي"، والقمة العالمية للجهات التنظيمية والدورة السابعة من مؤتمر "فينتك أبوظبي" و"قمة التمويل المستدام" R.A.C.E. كما تضمن الحدث فعاليات فرعية مثل "أصول أبوظبي الخاصة"، وبرنامج "أسيت أبوظبي GP x LP" والمؤتمر الدولي لمكاتب العائلات و"قمة البلوك تشين أبوظبي" و"منتدى الذكاء الاصطناعي أبوظبي"، والدورة الرابعة من "منتدى المخاطر".

وكانت دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي المالي، قد انطلقت قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وحظيت بإقبال كبير مع توافد قادة ورموز العالم إلى دولة الإمارات لمناقشات القضايا المتعلقة بالمناخ.

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