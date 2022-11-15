بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 553 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 341.04 مليون درهم و508 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.09 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعة بقيمة 109 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 387.11 مليون درهم منها 26 رهونات أراضي بقيمة 55.68 مليون درهم و81 رهونات فلل وشقق بقيمة 331.43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 105 مليون درهم وأخري في منطقة القرهود بقيمة 41 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 43.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 14 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.