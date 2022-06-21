بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 365 مبايعة بقيمة 912.55 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 232.53 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 680.02 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى. وقد تصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 104 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 891.05 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 722.87 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 168.18 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 631 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 45 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 56.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 31 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 7 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.