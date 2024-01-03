تقدّمت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بالتهنئة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ولشعب الإمارات بمناسبة ذكرى تولّي سموّه مقاليد الحكم في إمارة دبي، مشيرة إلى أنّ هذا اليوم يشكّل مناسبة مهمّة في تاريخ الإمارات، للاحتفاء بقائد حكيم لطالما وجّه شعبه وأرشده بكلماته الخالدة التي يقول فيها "إنّ القائد الإيجابي العظيم يحمل بداخله الخير للناس جميعاً، ويعمل على تحقيق هذا الخير بأفضل الطرق، والمستقبل لا ينتظر المترددين، فكلّما أنجزنا أكثر أدركنا أنّنا يُمكن أن نفعل أكثر". وأضافت: دائما ما يلهمنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنحقق المزيد. بهذا الطموح وبهذا النموذج الفريد من نوعه في القيادة حققت دبي إنجازات جعلتها في مصاف مدن العالم ، فخورون بقائد مسيرتنا، وفخورون بثقة سموه الدائمة بقدرات شعبه وفريق عمله وهذه الثقة وضعناها نصب أعيننا للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل. ومن غيرك سيدي يستحق أن يكون النابغ في العطاء والحكمة والتسامح. بوركت سيدي وبوركت إنجازاتك التي لم تقف عند حدود هذا الوطن.

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