دبي، الإمارات العربية المتحدة : حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازًا بارزًا بحصولها على 18 شهادة آيزو دولية، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتؤكد هذه الشهادات على تفاني المؤسسة في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، مما يعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع الإسكان. ويمثل هذا الإنجاز خطوةً هامةً نحو تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء، ويؤكد التزام المؤسسة الثابت بالتميز والابتكار في مختلف عملياتها.

وشملت المواصفات الدولية التي حصلت عليها المؤسسة عدة مجالات رئيسية، مثل إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، الابتكار، إدارة الأصول، واستدامة الفعاليات. وتعكس هذه الشهادات توجه المؤسسة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة والابتكار، مما يساهم في تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات العملاء وتدعم رؤيتها في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة.

كما شمل الإنجاز الحصول على سبع شهادات دولية تدعم التحول الرقمي وإدارة الاستراتيجية والتطوير، بهدف تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال تحسين جودة البرمجيات والأنظمة، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وجودة البيانات. وتسهم هذه الشهادات في زيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف، وضمان دقة البيانات، بالإضافة إلى دعم الابتكار لتحقيق ميزة تنافسية. كما تم اعتماد مواصفة إدارة المعرفة، التي تسهم في تحسين تبادل المعرفة واستخدامها الفعال ضمن إطار منهجي يدعم الابتكار، مما يعزز من تطوير أفكار جديدة تؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النجاح المستدام.

وفي إطار تعزيز الكفاءة والاستدامة في إدارة المشاريع الهندسية، تم اعتماد أربع مواصفات دولية تشمل مواصفة استدامة المباني، التي تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الأداء البيئي خلال دورة حياة المباني. كما تم اعتماد مواصفة نظام إدارة الأصول، الذي يوفر إطارًا فعالًا لتقليل المخاطر والتكاليف، إلى جانب مواصفة نظام إدارة المشاريع التي تسهم في زيادة الكفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن بين الإنجازات الأخرى، تم اعتماد مواصفة لتصميم المباني التي تخدم أصحاب الهمم وتبني ممارسات بناء مستدامة وفعالة.

وفي سياق آخر، تضمنت الشهادات مواصفة المسؤولية المجتمعية، التي تعزز التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها. كما تم اعتماد مواصفة استدامة الفعاليات التي تدعم تنظيم فعاليات تتماشى مع قيم الاستدامة، مما يسهم في تقديم تجارب إيجابية للمشاركين وتحقيق رضا المتعاملين. وحصلت المؤسسة أيضًا على مواصفة لمراكز الاتصال، مما يعزز من أداء هذه المراكز ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة، بالإضافة إلى مواصفة التميز في الخدمة، التي تدعم تحسين جودة الخدمة وتعزيز معايير الأداء.

وعلى صعيد آخر، حصلت المؤسسة على شهادة نظام إدارة المخاطر، التي تدعم القدرة على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية، مما يسهم في استقرار العمليات. كما تم اعتماد مواصفة الشراكات والتعاون، التي تدعم تطوير شراكات استراتيجية وتحسين التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق النجاح المشترك.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، صرحت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة، قائلة: "نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس التزامنا الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية في كافة مجالات عملنا. هذه الشهادات تعزز قدرتنا على تقديم خدمات إسكانية متميزة ومستدامة تلبي احتياجات مجتمعنا."

وأضافت: "سنعمل باستمرار على تحسين أنظمتنا وإجراءاتنا لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في جميع خدماتنا."

من خلال هذه الشهادات، تؤكد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع جوانب عملياتها، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات إسكانية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع مع الحفاظ على معايير الجودة والتميز.

وتدعو المؤسسة الجمهور لزيارة موقعها الإلكتروني [www.mbrhe.gov.ae] لمعرفة المزيد عن خدماتها وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

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