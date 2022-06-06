بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 467 مبايعة بقيمة 929.68 مليون درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 226.44 مليون درهم و405 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.24 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة الخوانيج الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الراس وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 752.6 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 83.78 مليون درهم و115 رهونات فلل وشقق بقيمة 668.82 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 566 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 20 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 155.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 102 مليون درهم وأخري في منطقة الخوانيج الثانية بقيمة 28 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية