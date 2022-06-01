بحضور معالي إبراهيم امير وزير المالية بجمهورية المالديف

شرم الشيخ: جددت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، اتفاقية تمويل تجارة المرابحة مع منظمة الدولة التجارية (STO) بجزر المالديف، بقيمة تبلغ 175 مليون دولار أمريكي، وسيتم بموجب الاتفاقية دعم شراء السلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات البترولية؛ والأغذية الأساسية؛ والأدوية والمعدات الطبية.

قام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس/ هاني سالم سنبل-الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ حسين عمرو محمد راشد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة التجارة الحكومية بجزر المالديف وذلك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022.

كانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) قامت بتوقيع اتفاقية المرابحة الأصلية مع جمهورية المالديف في أكتوبر 2019، لتأتي خطوة تجديد الاتفاقية تأكيداً لنجاح التعاون بين الجانبين على مدار السنوات السابقة.

جدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)-عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) تأسست بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم.

وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008. وقدمت خلال هذه الفترة حوالي 61.41 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول، وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري، وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة، التي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

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