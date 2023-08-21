-بمشاركة 31 شركة صينية متعددة الجنسيات ومتخصصة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة

- لوتاه: تمثل دبي مع ما توفره من بنية تحتية شاملة للخدمات اللوجستية وموقعها الاستراتيجي على طول طريق الحرير الجديد، البوابة الأمثل لدخول الشركات الصينية أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- تنظيم مؤتمر دبي- ووشي للتبادل الاقتصادي والتجاري لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار للقطاعين العام والخاص بين دبي ومدينة ووشي.

دبي: نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاءات أعمال ثنائية على هامش مؤتمر دبي- ووشي للتبادل الاقتصادي والتجاري الذي نظم مؤخراً في دبي، لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار للقطاعين العام والخاص بين مجتمعي الأعمال في الإمارة ومدينة ووشي الصينية.

ونجحت الغرفة بتنظيم وتنسيق 172 اجتماع عمل ثنائي بين مستثمرين من دبي ونظرائهم من ممثلي الشركات الصينية المتعددة الجنسيات المشاركة في المؤتمر، وذلك للمساعدة في نسج علاقات اقتصادية مشتركة وتأسيس شراكات استثمارية.

ونظم المؤتمر بالتعاون مع حكومة بلدية ووشي ومنطقة ووشي الصناعية الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، حيث شارك فيه وفد صيني حكومي رفيع المستوى برئاسة دي شياوجانغ، سكرتير اللجنة البلدية، وذلك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دبي والمدينة الواقعة في مقاطعة جيانغسو الصينية.

وشاركت 31 شركة صينية متعددة الجنسيات تعمل في قطاعات متنوعة منها التكنولوجيا المتقدمة وأجهزة الرعاية الطبية والحيوية، وانترنت الأشياء وتقنية المعلومات والاتصال، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة، في اجتماعات ثنائية نسقتها غرفة دبي العالمية مع

حوالي 83 شركة عاملة في دبي للتعريف بالمزايا التنافسية للإمارة وبيئة الأعمال، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن حريصون على توسيع هذه العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة إلى مناطق شرق الصين. وتمثل دبي مع ما توفره من بنية تحتية شاملة للخدمات اللوجستية وموقعها الاستراتيجي على طول طريق الحرير الجديد، البوابة الأمثل لدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يفتح أمام الشركات الصينية آفاقاً من الفرص تتيح لها الازدهار في الأسواق العالمية".

وأضاف لوتاه قائلاً: "ومن خلال جهود مكاتبنا الخارجية في الصين، ولا سيما في شنغهاي وشنزن وهونغ كونغ، نأمل جذب المزيد من الشركات الصينية المبتكرة من مدينة ووشي إلى إمارة دبي، وتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية".

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