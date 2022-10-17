العين: أعلن مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات عن النتائج البحثية للربع الثالث من عام 2022 حيث يتم الحصول على هذه البيانات من قاعدة بيانات سكوبس العالمية. وتولي جامعة الإمارات أهمية كبيرة للبحث العلمي باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم وتطور المجتمعات حيث توفر الجامعة الممكنات كل ما يمكن أن يساعد على الريادة البحثية منها البيئة الخصبة لتمكين البحث العلمي من خلال برنامج التمويل البحثي والبنية التحتية من مختبرات علمية مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة بأنه وحسب بيانات سكوبس حيث يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد المنشورات، قام أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة بنشر 1708 ورقة بحثية منذ يناير وحتى 30 سبتمير 2022. وتبلغ نسبة الزيادة في الأوراق البحثية 38.2% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022. بينما تقدر نسبة المقالات البحثية من الانتاج البحثي أكثر من 70% ونسبة الأوراق البحثية التي تعتمد على المراجعات العلمية للانتاج البحثي السابق هي 11٪؜. بينما وصل عدد الاقتباسات خلال تلك الفترة إلى 2250 اقتباساً، ويقدر معدل الاقتباس لكل ورقة ب 1.317 .

وأكد الدكتور أحمد مراد بأن الكليات العلمية تميزت بارتفاع نسبة الإنتاج البحثي بنسبة تصل إلى 64.75% ويؤول ذلك إلى طبيعة هذه الكليات التي ترتبط ارتباطاً كبيراً بنتائج التجارب العلمية ، حيث نشر الباحثون من كلية العلوم 400 ورقة بحثية، ونشرت كلية الهندسة 358 ورقة بحثية، بينما وصل الانتاج البحثي في كلية الطب والعلوم الصحية إلى 348 ورقة بحثية. ويقدر معدل الإصدارات البحثية لكل عضو هيئة تدريس إلى 4.50 في كلية الزراعة والطب البيطري، بينما بلغ هذا المعدل في كليات العلوم، ، تقنية المعلومات، الهندسة إلى 3.88، 3.81، 3.51 على التوالي.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي بأن المراكز البحثية في جامعة الإمارات تمكنت من إنتاج عدداً من الأوراق البحثية، حيث نشر الباحثون من المركز الوطني للمياه والطاقة 124 ورقة بحثية، بينما نشر مركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية 57 ورقة بحثية.

وأكد الدكتور أحمد مراد بأن الجامعة وضمن استراتجيتها تركز على جودة المخرجات البحثية وتعمل على تعزيزها بما يضمن الأثر الفعال لهذه المخرجات، حيث بلغت الأوراق البحثية التي نشرت في أفضل 25% مجلة ب 1056 وهو ما يعادل نسبة تقدر ب 61.8%، موضحاً بأن جامعة الإمارات تعمل على توفير البيئة المحفزة للابداع والابتكار بما يساعد أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة والموظفين على حفظ أفكارهم الابتكارية، حيث وصل عدد براءات الاختراعات الممنوحة إلى الآن 222 براءة اختراع مع نهاية سبتمبر من عام 2022، بينما منحت الجامعة 19 براءة اختراع منذ يناير وحتى 30 سبتمبر 2022.

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