تركز على دعم توسع شركات دبي في الأسواق المجزية بالقارة الأفريقية

- 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية تناقش فرص التوسع الخارجي وعقد شراكات الأعمال مع الشركات في كوت ديفوار

- لوتاه: نركز على تحقيق أولويتنا الاستراتيجية بدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، والمساهمة برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026

- لوتاه: حريصون على تعزيز روابطنا التجارية والاستثمارية مع جمهورية كوت ديفوار، التي تعتبر من الأسواق الرئيسية في القارة الأفريقية

- سفير الدولة لدى كوت ديفوار: نحن في دولة الإمارات وفي عام 2021 وقعنا مع كوت ديفوار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وكذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية خدمات النقل الجوي، وهذه الاتفاقيات ستدعم وتعزز الاستثمارات الإماراتية في كوت ديفوار للوصول بها لمستويات أعلى

- وزير السياحة في كوت ديفوار: دبي نموذج اقتصادي عالمي وتنظيم منتدى الأعمال مؤشر واضح على الرغبة المشتركة بتعزيز العلاقات الثنائية

- توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار لتعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة - دشنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا، بتنظيمها أمس لمنتدى أعمال في أبيدجان في جمهورية كوت ديفوار، حيث نسقت خلال الزيارة لكوت ديفوار 170 اجتماع عمل ثنائي بين ممثلي 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية مع نظرائها في كوت ديفوار.

ونظمت الغرفة منتدى الأعمال بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في أبيدجان، ومركز ترويج الاستثمارات في كوت ديفوار، وغرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار وسفارة جمهورية كوت ديفوار في دولة الإمارات، شارك فيه

022 مشارك منهم شخصيات حكومية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الأفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ ومعالي سياندو فوفانا، وزير السياحة في جمهورية كوت ديفوار؛ وسعادة علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوت ديفوار، والسيد فامان توريه، رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار.

وخلال كلمته الترحيبية، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "حريصون على تعزيز روابطنا التجارية والاستثمارية مع جمهورية كوت ديفوار، التي تعتبر من الأسواق الرئيسية في القارة الأفريقية، حيث نتطلع إلى الارتقاء بصادرات مجتمع الأعمال في دبي، ومساعدة شركاتنا على دخول هذه السوق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة منها الصناعة والزراعة والتجارة والبناء والبنية التحتية".

وأضاف لوتاه قائلاً: "نركز على تحقيق أولويتنا الاستراتيجية بدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، والمساهمة برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ومساعدة شركاتنا على دخول أسواق جديدة، والتوسع منها إلى المزيد من الأسواق العالمية. نأمل أن تساهم بعثتنا التجارية في تفعيل قنوات التواصل والحوار، ونسج شبكة من الشراكات الاقتصادية التي تفيد مجتمعي الأعمال في كلٍ من دبي وكوت ديفوار".

وبدوره قال معالي سياندو فوفانا، وزير السياحة في جمهورية كوت ديفوار إن تنظيم منتدى الأعمال في بلاده يعتبر مؤشراً واضحاً على الرغبة المشتركة بتعزيز العلاقات الثنائية، معتبراً أن دبي نموذج اقتصادي عالمي. وأضاف معاليه أن بلاده تعتبر أكبر مصدر للكاجو في العالم، وتعرف بتصديرها للكاكاو أيضاَ، مشيراً كذلك إلى وجود فرص في مجال المطاط والقهوة والقطن وزيت النخيل.

وخلال كلمة له خلال المنتدى، أكد سعادة علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوت ديفوار إن جمهورية كوت ديفوار من أهم الدول في غرف أفريقيا حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز ومناخ استثماري نشط وبنية تحتية جيدة، ونمو اقتصادي متصاعد، حيث هناك العديد من الشركات العالمية التي دخلت السوق الإيفواري.

وأضاف النعيمي قائلاً: "نحن في دولة الإمارات وفي عام 2021 وقعنا مع كوت ديفوار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وكذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية خدمات النقل الجوي، وهذه الاتفاقيات ستدعم وتعزز الاستثمارات الإماراتية في كوت ديفوار للوصول بها لمستويات أعلى".

مذكرة تفاهم

ووقعت غرف دبي خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوت ديفوار بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين. ووقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد فامان توريه، رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار.

وعرّف سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، الحضور بالمشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأفريقية ورجال الأعمال والمستثمرين في كوت ديفوار.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع جمهورية كوت ديفوار خلال العام 2022 حوالي 1.8 مليار درهم، بنمو بنسبة 12.5% مقارنة بقيمتها خلال العام 2021، في حين بلغ عدد الشركات الجديدة من كوت ديفوار التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4 شركات فقط، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات من كوت ديفوار إلى دبي.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية والتشريعات الجمركية والقطاعات الاستثمارية والمالية في كوت ديفوار، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد

ممارسة الأعمال في بلادهم، مع الإجابة على كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي شركات الجانبين.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية كل من التشييد والبناء، والمواد الكيماوية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والضيافة، والتعدين، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة، والشحن والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى القرطاسية ومستلزمات المكاتب.

تدعم البعثة التجارية هدف دبي في زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2026، وتمكين 100 شركة في دبي من التوسع عالمياً مع نهاية عام 2024. وتعمل الغرفة على دعم توسع شركات دبي في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالاستناد إلى شبكة قوية من المكاتب الخارجية في جميع أنحاء العالم.

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