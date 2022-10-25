بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 425 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 149.92 مليون درهم و403 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 345 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 104 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 386.7 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 71.2 مليون درهم و55 رهونات فلل وشقق بقيمة 315.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة ام الشيف بقيمة 52 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 56.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 27 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية