واغادوغو، بوركينا فاسو: قدم الإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، من خلال بطولة لاعبون بلا حدود الحدث الخيري الإفتراضي الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية، وبإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منحة مالية مقدارها 1,705,000 دولار أمريكي (حوالي 1 مليار فرنك أفريقي) لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بوركينا فاسو.

وتستهدف المنحة توفير التعليم الأساسي الرسمي وغير الرسمي لأكثر من 27,800 طفل 50 % منهم من الفتيات، بالمناطق المتضررة من انعدام الأمن في بوركينا فاسو.

وقال ممثل اليونيسف في بوركينا فاسو جون أغبور: "بفضل المساهمة السخية من مركز الملك سلمان للإغاثة والإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، سيستفيد آلاف الأطفال من التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب المهني والتعليم الإذاعي الجيد".

وسيتم استخدام أموال المنحة لتسهيل الوصول إلى التعليم قبل المدرسي المرن لـ 4500 طفل والتعليم الرسمي وغير الرسمي لـ 16700 طفل، بالإضافة إلى تعزيز النظام والابتكارات التقنية لـ 6600 طفل في أقاليم الوسط الشمالي والشمالي وشرق البلاد والساحل وبوكل دو موهون.

واعتباراً من شهر ديسمبر 2024، يشكل الوضع الإنساني في بوركينا فاسو تحديًا مع نزوح أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد بسبب النزاع. وبالرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لإعادة فتح أكثر من 1500 مدرسة ما تزال أكثر من 5000 مدرسة مغلقة، وهو ما يمثل 20 % من المؤسسات التعليمية في بوركينا فاسو. وبفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة، أعيد فتح أكثر من 2500 مدرسة تمهيدية وابتدائية، وتم تسجيل أو إعادة تسجيل ما يقرب من 490 ألف طالب، بما في ذلك أكثر من 240 ألف فتاة.

وفي عام واحد، شهدت بوركينا فاسو انخفاضًا حادًا في معدل التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية، حيث انتقل من 85.8% في عام 2022 إلى 77.4% في عام 2023، كما كان للأزمة نتائج سلبية أخرى على الأطفال، حيث انفصل بعضهم عن أسرهم أثناء تواجدهم في الخارج، والبعض الآخر وقع ضحية زواج الأطفال، أو الاستغلال، أو سوء المعاملة، أو عمالة الأطفال.

وفي عام 2023 م، نفذت وزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية وتعزيز اللغات الوطنية واليونيسف مبادرات تعليمية مرنة للوصول إلى 30,500 طفل خارج المدرسة تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، بما في ذلك ما يقرب من 7,500 طالب في مرحلة ما قبل المدرسة وأكثر من 630,000 طفل ممن تأثر تحصيلهم العلمي بسبب الأزمات، 70 % منهم من خلال برنامج التعليم عن طريق الراديو.

وبفضل الله تعالى ثم مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، باشرت منظمة اليونيسف في تنفيذ العديد من المشاريع الرئيسية ومنها:

- بناء وتجهيز 27 فصلا دراسيا شبه مكتمل لزيادة قدرة المدارس الرسمية القائمة

- بناء 100 مركز للتعلّم السريع للأطفال غير الملتحقين بالمدارس لإعادة دمجهم في النظام المدرسي

- التخطيط لتجهيز وتدريب 500 فتاة وفتى في مراكز التدريب المهني

- العمل على الوصول إلى 6000 طفل من خلال الفصول الدراسية البديلة في حالات الطوارئ، و600 طفل من خلال التعلم عن بُعد باستخدام الأجهزة اللوحية

- زيادة التعليم عن طريق الراديو وتوفير المعدات المدرسية للأطفال الأكثر ضعفًا.

يذكر أن حكومة بوركينا فاسو واليونيسف وشركاؤها بمن فيهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعملون على تكثيف تواجدهم على أرض الواقع. ويجسد هذا التعاون كيف يمكن للتمويل المستهدف وتواجد الخبراء أن يحدثا تأثيرًا كبيرًا في تمكين الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات أمنية كبيرة.

عن اليونيسف

تعمل اليونيسف في أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأشد حرمانًا. في أكثر من 190 بلدًا وإقليمًا، نحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.

عن مركز الملك سلمان للإغاثة

نحن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية # KSrelief لنا قيادة الدور الإنساني في المملكة العربية السعودية في خدمة الأفراد والمجتمعات في 105 دولة حول العالم.

عن الإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الإتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب والرياضات الالكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الالكترونية السعوديين.

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