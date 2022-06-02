بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 456 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 603.18 مليون درهم و372 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 766.13 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 342 مليون درهم في منطقة جبل علي الثالثة تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 746 الف درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 324.38 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 61.5 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 262.88 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 55 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 41 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 58.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة المركاض بقيمة 9 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية