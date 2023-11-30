بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 535 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم، منها 168 مبايعة للأراضي بقيمة 354.83 مليون درهم و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 859.32 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 110.03 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 44.64 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 15.97 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نايف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19.05 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 51.26 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 114.42 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 271.06 مليون درهم منها 26 رهونات أراضي بقيمة 34.52 مليون درهم و139 رهونات فلل وشقق بقيمة 236.55 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 21.82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.76 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 243.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 54.3 مليون درهم.

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