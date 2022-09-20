خصصت لبرامج ومبادرات مبتكرة ضمن قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والدعم المجتمعي

هيئة "معاً" هي القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الأفراد ومساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات.

480.9 مليون درهم إجمالي المساهمات المالية النقدية التي استقبلتها هيئة "معاً" من الأفراد والمؤسسات.

49 مبادرة وبرنامجاً اجتماعياً تديرها مؤسسات حكومية واجتماعية غير ربحية تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

مراجعة مجموعة جديدة من طلبات الدعم الاجتماعي المبتكرة التي سيتم الإعلان عنها هذا العام.

695 ألف شخص لمسوا الأثر الإيجابي للمخصصات المالية.

أبوظبي: أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" في مؤتمر صحفي اليوم عن أبرز قنوات صرف المساهمات المالية النقدية التي تلقتها الهيئة من قبل المساهمين من الأفراد والمؤسسات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك ضمن ثلاثة من الأولويات الاجتماعية المعتمدة رسمياً من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وبلغت قيمة المخصصات المالية النقدية التي قدمتها الهيئة 168.9 مليون درهم لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والدعم المجتمعي، حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 وبنسبة 35.1% من إجمالي المساهمات المالية التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها من المؤسسات والأفراد والمجتمع، والتي بلغت 480.9 مليون درهم.

وتتيح الهيئة بصفتها القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الأفراد ومساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات، أمام كافة مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات في أبوظبي ودولة الإمارات من المساهمة مالياً لدعم البرامج والمبادرات الاجتماعية المبتكرة التي تديرها الهيئة وبما يتوافق مع اهتماماتهم ويحفز الترابط بين علاماتهم التجارية ومجتمعهم المحلي ضمن الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي. ويمكن للراغبين بتقديم مساهمات مالية القيام بذلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال الايداع المباشر في حساباتها المصرفية، أو عبر التحويلات المصرفية أو من خلال التواصل مع فريق صندوق الاستثمار الاجتماعي في للهيئة عبر مختلف قنوات التواصل.

وشملت الأولويات التي تلقت الدعم المالي من الهيئة كلاً من التعليم، والرعاية الصحية والدعم المجتمعي المرتبط بالتماسك الأسري والاحتياجات المعيشية، وأخرى مرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19، وذلك عبر 49 مبادرة وبرنامجاً اجتماعياً تديرها مؤسسات حكومية أو مؤسسات اجتماعية غير ربحية تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وفي قياس للأثر الاجتماعي المتحقق عبر تلك المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، فقد تخطى عدد الأفراد الذين لمسوا الأثر الإيجابي لهذه المخصصات حاجز 695 ألف شخص من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، أو ما يعادل 24% من سكان الإمارة البالغ 2.9 مليون نسمة وفق إحصائيات مركز الإحصاء – أبوظبي.

وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي، أشارت سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" إلى أن كل ما تقوم به الهيئة هو نتاج للتكاتف والتعاون بين مختلف مكونات مجتمع أبوظبي ودولة الإمارات من الأفراد والمؤسسات ككل. وقالت: "في دولة الإمارات تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن العمل المشترك القائم على الإبداع والابتكار هو طريقنا نحو واقع أفضل ومستقبل أكثر ازدهاراً لأجيالنا القادمة، حيث يكمن دور هيئة "معاً" بكونها محفز للتكامل بين جهود مختلف القطاعات سعياً لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة."

هذا وبلغ إجمالي المخصصات المالية النقدية التي قدمتها هيئة "معاً" إلى الجهات المستفيدة إلى نحو 168.9 مليون درهم، خصص منها قرابة 66.3 مليون درهم أو ما نسبته 39.3% للمبادرات والبرامج المرتبطة بقطاع التعليم، في حين حازت البرامج والمبادرات المرتبطة بالرعاية الصحية على ما يزيد عن 47.9 مليون درهم وبنسبة 28.4%، في وقت شكلت المخصصات المالية ضمن أولوية الدعم المجتمعي قرابة 54.6 مليون درهم وبنسبة تبلغ 32.3% من إجمالي المخصصات المالية المجتمعية ضمن هذه الأولويات الثلاثة.

وأشارت العميمي إلى أن هيئة المساهمات المجتمعية التي تم إنشاؤها من قبل دائرة تنمية المجتمع في العام 2019؛ تعمل باعتبارها نقطة ربط تجمع بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والثالث؛ للتعاون في التعامل مع الأولويات الاجتماعية عبر تقديم حلول مبتكرة وذات أثر مستدام وقابل للقياس سعياً لمواصلة الارتقاء بما يتمتع به مجتمع الإمارة من تكاتف وتعاون.

وقالت العميمي إلى أنه وفي ظل وجود مكثف للجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والثالث التي تهتم بالشأن المجتمعي في أبوظبي، تحرص هيئة "معاً" على توفير الآلية الملائمة لكافة الشركاء الفاعلين في سبيل ضمان تنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، والتي تتمحور حول توفير رعاية شاملة لكافة مكونات مجتمع الإمارات على اختلافها وتنوعها.

وعبر 49 مبادرة وبرنامج اجتماعي تمحورت كافة اهتماماتها حول صنع أثر إيجابي على مجتمع الإمارة، عملت هيئة "معاً" وبالتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تقديم المخصصات المالية إلى تلك البرامج والمبادرات التي تقودها مؤسسات حكومية ومجتمعية غير ربحية منها دائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، وعدد من مؤسسات مراكز رعاية الأيتام وأصحاب الهمم، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومستشفى كند، وصندوق الفرج، وشركة صحة، وهيئة رعاية الطفولة المبكرة، ومركز إيواء وغيرها من الجهات والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدماتها لمجتمع أبوظبي.

وأكدت سلامة العميمي إلى أن "معاً" تلتزم في كافة أنشطتها وعملياتها إلى ما تعتمده حكومة إمارة أبوظبي من أنظمة وإجراءات تضمن أعلى مستويات الحوكمة في اعتمادها ومتابعة آليات تنفيذها على أرض الواقع وقياس الأثر الاجتماعي الناتج عنها. في حين تعمل الهيئة عبر لجان مختصة خارجية لمراجعة كافة تفاصيل المبادرات والبرامج الاجتماعية المقترحة للحصول على الدعم المالي الاجتماعي.

ومن جانبها، أشادت سعادة سمر يوسف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بنموذج الشراكة الاستراتيجية للدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وقالت: "يُعتبر التعليم أحد أهم ركائز نمو وتطور المجتمعات، ولهذا نحرص على التعاون مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي لضمان وصول جميع الطلبة من مختلف فئات المجتمع لفرص التعليم النوعي. وبالنظر للتحديات الاستثنائية التي واجهت مختلف القطاعات خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد نجحنا بفضل تعاوننا مع هيئة "معاً" من إيصال المساهمات المالية المجتمعية للفئات الأكثر تأثراً بالمتغيّرات، وضمان استمرارية تعليم الطلبة في أصعب الأوقات. ونواصل في هذا الإطار العمل مع الهيئة لتحديد مجالات التعاون التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين."

وأفاد سعيد الكويتي الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة": "قدّمت هيئة "معاً" منذ تأسيسها نموذجاً جديداً للعمل المجتمعي باعتبارها نقطة الوصل التي تربط جميع المساهمين بالمؤسسات والمبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي المستدام. خلال الفترة الماضية، عملنا سوياً على تطوير برامجنا ومبادراتنا التي أسهمت بشكل مباشر في الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية لكامل مجتمع أبوظبي."

ومن جانبه، أوضح سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن ديمومة العمل الإنساني والاجتماعي داخل وخارج الامارات تأتي بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأشار الخوري الى ان العمل الإنساني يتطلب تظافر الجهود بين كافة المؤسسات الإنسانية والخيرية والمجتمعية، بالشكل الذي يسهم في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام على الأفراد والمجتمعات، ومن هنا نحرص في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على العمل مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لدعم الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، من خلال تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية المبتكرة.

وأضاف الخوري ان لدى المؤسسة والهيئة رؤية واضحة إزاء تحفيز الشركات والأفراد على المساهمة المجتمعية، من أجل بناء مجتمع متفاعل ومتماسك، وقد تبلور هذا التعاون الإيجابي وتعزز خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد19" من خلال المبادرات المجتمعية المشتركة، حيث بلغ عدد المستفيدين من أكثر من 395 ألف مستفيد في جميع مناطق الدولة.

هذا وأشار سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة "معاً" إلى أن الهيئة وعبر اللجان المختصة الخارجية تراجع في الوقت الراهن مجموعة جديدة من طلبات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالبرامج والمبادرات المجتمعية المبتكرة والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق هذا العام.

وأكد الحمودي إلى أنها وباعتبارها جهة حكومية تعمل كشريك موثوق للمساهمين الذين يحرصون على تقديم مساهماتهم المالية السخية لدعم المبادرات المجتمعية عبر الهيئة، توفر لكافة المؤسسات والشركات والأفراد حلولاً عملية للمساهمة في دعم مجتمعهم المحلي استناداً إلى الأولويات الاجتماعية المعتمدة عبر بوابة المسؤولية المجتمعية للشركات.

وقال سعادته: "أظهر مجتمع الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات اهتماماً كبيراً للمساهمة في مواصلة الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة. ويسعدني اليوم أن أتقدم بالشكر الجزيل لهم على ما قدموه، وأنا على ثقة بأن شراكاتنا الحالية والمستقبلية ستثمر في خلق مستويات أكبر من الأثر الإيجابي المستدام لمجتمع الإمارة."

وتقدم الهيئة عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي آلية مبتكرة ومستدامة لتمويل برامج تحقيق الأثر الاجتماعي، والتي تتمحور بشكل مباشر حول الأولويات الاجتماعية لأبوظبي وهيئة معاً والتي تم تحديدها من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بحيث يتم توجيه المساهمات المالية لصالح صندوق الاستثمار الاجتماعي ليتم استخدامها في تحفيز إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة في المجالات ذات الأولوية كالصحة وتوفير فرص العمل والتعليم والأسرة والمجتمع والبيئة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، تعمل هيئة معاً على صياغة آفاق جديدة في مجال الابتكار الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع. وتعد "معاً" مبادرة تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: .maan.gov.ae، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: · Facebook · Instagram · Twitter · LinkedIn