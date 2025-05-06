المنصوري: بظل توجيهات محمد بن راشد، نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو مستدام في الأسواق المحلية والدولية

إصدار أكثر من 204 آلاف شهادة منشأ بنمو 7% مقارنة بالربع الأول من 2024

إصدار واستقبال 1,656 دفتر إدخال مؤقت بقيمة إجمالية بلغت نحو 984 مليون درهم

دعمت الغرفة توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة بنسبة نمو 75%

مراجعة 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%

استقبلت الغرفة 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 مليون درهم بنمو 50% في عدد القضايا و232% في القيمة مقارنة بذات الفترة من 2024

10 فعاليات توعوية قانونية تم تنظيمها بحضور 587 مشاركاً

دبي: أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2025، والتي تعكس جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وتحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة إلى الأسواق العالمية الواعدة.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 86 مليار درهم، بنمو قدره 16.8%. حيث أصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204,240 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%. كما قامت الغرفة خلال الربع الأول من العام بإصدار واستقبال 1,656 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية بلغت نحو 984 مليون درهم.

وشهدت الغرفة انضمام 18,160 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها.

ونجحت غرفة تجارة دبي بدعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 75% مقارنة بـ 16 شركة محلية تم دعم توسعها في ذات الفترة من العام الماضي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكافة أنحاء العالم".

وأضاف معاليه: "نلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص. بما يرسخ نموذج اقتصادي مستدام ومرن، قادر على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل."



دعم مصالح مجتمع الأعمال

قامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنسبة نمو بلغت 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما نسقت الغرفة 4 اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة. وأسست الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري.

كما استقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 مليون درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة و232% في قيمة القضايا. وارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17% ليصل إلى 1,617 مشاركاً.

رفع الوعي القانوني

وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي 10 فعاليات توعوية قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.

وخلال الربع الأول من العالم الحالي، شاركت غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 ضمن قائمة الشركاء المميزين للقمة التي انعقدت في دبي. وترأست غرف دبي لقاء طاولة مستديرة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز إرث الشركات العائلية واستعراض أفضل الممارسات وأحدث أطر الحوكمة التي تدعم النمو المستدام وتطوير الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، وشارك في طاولة النقاش المستديرة، التي نظمت بالتعاون مع غرف دبي، مسؤولون حكوميون وأكثر من 50 مسؤولاً رفيعاً بكبرى الشركات العائلية العالمية.

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