حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2022، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 166 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 128.3 مليون دولار كما في 31 أذار 2021 محققة نموا بنسبة 29.4%، وجاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للمجموعة وجودة اصولها، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دولار امريكي ونسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.5% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني.

وقد اظهرت التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 5% بنهاية الربع الاول من العام 2022 لتصل الى 35.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 33.5 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا النمو تماشيا مع استراتيجية البنك في التوسع من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة مع المحافظة على جودة الاصول، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 47.3 مليار دولار امريكي كما في 31 اذار 2022 مقارنة مع 45.8 مليار دولار امريكي بنهاية 31 آذار 2021 وبنسبة نمو بلغت 3%، ويمثل ارتفاع الودائع في معظم المناطق التي يتواجد فيها البنك استمرارا لاستراتيجيته في توسيع قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.

وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: " ان النتائج الايجابية التي حققها البنك في الربع الاول من العام الحالي تعكس قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق النمو المستدام ومواكبة التطورات والتغيرات في المنطقة والعالم، كما أكد على استمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي، وأضاف المصري أن البنك يعمل باستمرار على استغلال الفرص المتاحة والكامنة في مناطق تواجده المختلفة.

ومن جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – بان أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة النهوض بالأداء التشغيلي المدعوم بميزانية متينة وقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي، حيث تمكنت المجموعة من التعامل مع العديد من التحديات والاستمرار بالاداء المميز والذي إنعكس من خلال النمو بودائع العملاء والتسهيلات

الائتمانية بالاضافة الى تخفيض كلفة المخاطر، كما أشارت الى ان البنك حقق نمواً في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وبنسبة 6.3%، كما استمر البنك بالاحتفاظ بنسب سيولة متينة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.3%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

واكدت الصادق على استمرار البنك في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة مما يسهم في دعم خطط النمو والتطور المستقبلية، وتعزيز مكانته في الأسواق المستهدفة، بالإضافة الى التوسع في طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال المجموعة والارتقاء بتجربة عملاء مميزة.

وختاما أكد السيد صبيح المصري على استمرار البنك في إيجاد فرص جديدة لتحقيق النمو على جميع الأصعدة وعلى مواصلة البنك تحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه والعمل جنباً إلى جنب مع عملائه والمجتمعات التي يتواجد ضمنها.

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