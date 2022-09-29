بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 497 مبايعة بقيمة 1.11 مليار درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 150.73 مليون درهم و474 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 956.4 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 467.34 مليون درهم منها 47 رهونات أراضي بقيمة 276.29 مليون درهم و79 رهونات فلل وشقق بقيمة 191.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 196 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 75 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 28.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 8 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 7 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.