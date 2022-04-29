دبي : رحبت ناسداك دبي، البورصة المالية الدولية للمنطقة، اليوم بإدراج صكوك بقيمة 1.6 مليار دولار صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية. ويُعزز الإدراج الجديد، الذي يُعد الأول من قِبل البنك خلال العام 2022، مكانته كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مُصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصداراً بقيمة إجمالية قدرها 18.04 مليار دولار.

وقد نجح البنك في تسعير الصكوك الصادرة لأجل 5 سنوات بمعدل عائد 3.213% يُدفع على أساس نصف سنوي.

ورفع الإدراج الجديد أيضاً إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 77.5 مليار دولار، مما يُرسخ مكانتها كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك عالمياً.

وسوف يستفيد البنك من حصيلة الإصدار في تمويل مشروعاته التنموية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.