بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 401 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 252.94 مليون درهم و377 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 570 مليون درهم وثالثة في ام سقيم الثالثه بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 106 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 156.13 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 30.45 مليون درهم و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.68 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخري في منطقة الرفاعه بقيمة 12 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 49.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانيه بقيمة 26 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 6 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.