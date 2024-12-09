[الرياض - المملكة العربية السعودية] – شهد أمس السبت، وهو اليوم السادس من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" الرياض، انطلاق فعاليات "يوم الشعوب" التي تهدف لتعزيز صوت ودور الشعوب الأصلية من الأطراف الرئيسية ذات العلاقة بجهود مكافحة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، بمن فيهم الشباب والنساء.

وانعقدت في هذا اليوم الجلسة الحوارية الأولى من نوعها، والمخصصة للشعوب الأصلية في "كوب 16" الرياض، ليكون يوماً تاريخياً لها، وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية للدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومستشار رئاسة "كوب 16"، وقال فيها: "تمثل الشعوب الأصلية 5% من سكان العالم، لكنهم يتحملون مهمة رعاية 20% من الأراضي، والتي تضم 80% من التنوع البيولوجي. وبناءً على ذلك، يمكن أن نطلق عليهم صفة حراس التنوع البيولوجي".

وفي ذات الجلسة قالت هندو أومارو إبراهيم، رئيسة جمعية النساء والشعوب الأصلية في تشاد: "لأول مرة على الإطلاق، استطعنا أن نجمع الشعوب الأصلية وقادة السكان الأصليين من المناطق الثقافية الاجتماعية السبع حول العالم، لننقل رسالة بسيطة، وهي أن الأرض تمثل العنصر الذي يربط مختلف المكوّنات مع بعضها بعضاً، كما أنها الأساس الذي تقوم عليه الحياة في جميع مناطقنا".

واختتمت الجلسة بإعلان تاريخي من ممثلي الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، حيث دعا إلى المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية، بما في ذلك النساء والشباب، وتحديداً في العمليات المتعلقة بالأراضي على مختلف المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. وحثّ البيان المجتمع الدولي على الاعتراف بالشعوب الأصلية كأصحاب حقوق متميزين بمعزل عن منظمات المجتمع المدني، وضمان وصول هذه الشريحة بشكل مباشر إلى التمويل.

وبهدف تعزيز المناقشات والتوصل إلى النتائج المنشودة، تضمّن يوم الشعوب، وهو أحد أيام المحاور الخاصة السبعة التي تقام طوال "كوب 16" الرياض، منتدى للشباب بعنوان: "العمل من أجل الأرض، وتحفيز الجهود من أجل مستقبل مرن ومستدام".

وشهد الحدث إطلاق "استراتيجية وخطة عمل إشراك الشباب 2024" لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي عبارة عن خارطة طريق للاستفادة من قدرات الشباب في مكافحة تدهور الأراضي. وتؤكد الاستراتيجية أيضاً على أهمية الأجيال الشابة في تسريع إعادة تأهيل الأراضي وتعزيز القدرات على مكافحة الجفاف. ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يعتمد أكثر من مليار شاب في الدول النامية على الأراضي والموارد الطبيعية.

واختتم د. فقيها الجلسة بالقول: "يجب أن يكون نهج الشمول والمشاركة الجماعية في صميم جهود استعادة خصوبة الأراضي والقدرة على مواجهة الجفاف. وينبغي علينا كمجتمع دولي الاستفادة من المعرفة والخبرة والمهارة التي تملكها الفئات المتضررة من تدهور الأراضي والتصحر والجفاف".

نبذة عن مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض

يعقد مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في منطقة تقع على مقربة من بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية. يحتفل هذا المؤتمر تحت شعار "أرضنا. مستقبلنا" بالذكرى الثلاثين للإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويهدف إلى تحفيز العمل متعدد الأطراف بشأن القضايا المهمة، مثل التصدي للجفاف وحقوق ملكية الأراضي والعواصف الرملية والترابية.

وندعو الصحافيين إلى التقدم بطلبات التسجيل عبر النظام الإلكتروني الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وللمزيد من المعلومات حول المؤتمر، أو لتسجيل اهتمامك بزيارة المنطقة الخضراء، يرجى زيارة الموقع: UNCCDCOP16.org.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@unccdcop16.org

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