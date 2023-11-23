بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 343 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 426.25 مليون درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.35 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 21.76 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 31.49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16.57 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 29.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 48.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 74.54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 77.91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 379 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 190 مليون درهم و94 رهونات فلل وشقق بقيمة 189.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34.99 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 101.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الثانية بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 18.65 مليون درهم.

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