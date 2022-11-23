بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 491 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 404.06 مليون درهم و400 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 824.16 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 334.94 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 171.32 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 163.62 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 118 مليون درهم وأخري في منطقة القصيص الاولى بقيمة 36 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 88.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 35 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الثانيه بقيمة 18 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع

العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.