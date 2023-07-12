نيوم، المملكة العربية السعودية: تنطلق اليوم فعاليات "ملتقى شركاء نيوم للتوظيف" بدورته الثانية، الذي يستمر لمدة يومين في جامعة تبوك، بمشاركة 20 من أكبر الشركات المحلية والعالمية من شركاء نيوم في مختلف المشاريع والقطاعات، حيث سيتم طرح أكثر من 1500 فرصة وظيفية تكون الأولوية فيها لأبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك ممن تم قبولهم في الملتقى أثناء فترة التسجيل، التي تم خلالها مطابقة مؤهلات المتقدمين مع الفرص المتاحة.

ويهدف الملتقى إلى استقطاب أفضل المواهب وتأهيلها لتصبح جزءاً من بناء المستقبل الذي تشهده منطقة نيوم، من خلال العمل في مجموعة من الشركات المحلية والعالمية حيث يتيح الملتقى إمكانية استقبال طلبات التوظيف، وإجراء مقابلات شخصية مباشرة، وبالتالي خلق تفاعل مباشر بين المتقدمين وجهات التوظيف، كما سيوفر عدداً من لقاءات الإرشاد والتوجيه، من بينها تحضير السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وتقديم نصائح للمتقدمين حول تجاوز المقابلة الشخصية، والتوجيه المهني لتمكينهم من الحصول على فرصهم الوظيفية في المكان والزمان المناسبين وبشكلٍ احترافي بما يتواءم مع قيم نيوم وتعزيز الاستدامة حيث تتم كل العمليات والمراحل الكترونيًا لتقليل استعمال المطبوعات وللحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويأتي الملتقى جزءاً من مسار "تعزيز جودة الحياة"، الذي يُعد أحد المسارات الرئيسة لدى المسؤولية الاجتماعية في نيوم، التي تعمل من خلاله على تعزيز شراكاتها مع أبناء المجتمع المحلي لتطوير أسلوب مثالي للعيش والعمل في بيئةٍ مزدهرة ومستدامة ومعززة بالابتكار والطموح.

وتسعى نيوم من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وبرامجها التنموية، إلى تمكين الطلاب والخريجين والباحثين عن عملٍ جديد من الوصول إلى أهدافهم والاستفادة من طاقاتهم ليكونوا محرّك النمو المستدام لمجتمع نيوم وللمملكة على حد سواء ، وبما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج "رؤية المملكة 2030".

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية من "ملتقى شركاء نيوم للتوظيف" جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه الملتقى في دورته الأولى التي نُظمت في مايو 2022، وحظيت بمشاركة 15 شركة محلية وعالمية، وحضور أكثر من 3500 طالب وخريج وباحث عن عمل، وتم خلالها تقديم 1344 فرصة وظيفية، وإجراء 1067 مقابلة وظيفية، ونتج عنها توظيف أكثر من 500 باحث عن عمل.

#بياناتحكومية

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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