تتصدرها شركات تطوير الحلول الرقمية وتقنيات الطاقة والتصميم الصناعي

المحمودي: يعزز نجاح هذا المسرع من مكانة الشارقة كوجهةً عالمية مؤثرة وحاضنة للبحث والتطوير للتقنيات الصناعية المتقدمة

الشارقة- استقطب مسرّع الشارقة العالمي للصناعة المتقدمة (مسرع "Industry 4.0" ) 2022 الذي اطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الثالثة مؤخرا أكثر من 1500 مشاركة من مختلف الشركات الابتكارية والتقنية الناشئة والافراد من 45 دولة حول العالم، متجاوزاً ضعف عدد المشاركات في النسخة السابقة. وقد تصدرت الشركات التي تقدم حلولا تقنية في الرقمنة وتقنيات الطاقة قائمة لك الشركات، تليها تلك المتخصصة بحلول النقل والخدمات اللوجستية والتحليل البيئي وتقنيات المياه والإنتاج والتصميم الصناعي.

كما تنوعت قائمة الشركات المتخصصة ضمن قطاعات مختلفة منها الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. وغير ذلك من التقنيات الصناعية.

اذ تتنافس الشركات الناشئة المتقدمة للمسرع من جميع أنحاء العالم على فرصة أن تكون جزءًا من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTI Park) ، كأهم المراكز الحاضنة والمزدهرة في المنطقة والذي يستضيف حاليًا المبتكرين الذين هم في طليعة تقديم الحلول ذكية والمستدامة في المنطقة والعالم.

ويتصدر المجموعة 506 متقدمًا من الهند ، تليها الإمارات (176) والبرازيل (68). وتمثل مجموعة الدول المشاركة مزيجًا مميزا حيث تقود الشركات الناشئة الثورة الصناعية الرابعة ، من بينها مصر والمملكة المتحدة وباكستان وهولندا وروسيا والولايات المتحدة وبنغلاديش وبولندا وألمانيا وعدد من الدول العربية مثل الجزائر ، الأردن ، المغرب ، المملكة العربية السعودية ، تونس ، إلخ.

اذ استطاع المجمع من خلال هذا المسرع جذب عدد كبير من الشركات الناشئة التي توفر حلولًا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة وتسعى للتواجد والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتشجيعها على الوصول الى اهدافها من خلال المجمع. اذ يعتبر المسرع فرصة لهذه الشركات للتعريف بمنتجاتها وابتكاراتها والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.

كما سيتم اختيار 10 شركات ناشئة متأهلة فقط للانضمام إلى برنامج المسرع لمدة 12 أسبوعًا ، والمخصص لتوفير تسهيلات تطوير الأعمال لتسريع الشركات الناشئة وربط هؤلاء المؤسسين ورجال الأعمال بخبراء الصناعة والأسواق وصناع القرار والمستثمرين والشركات والهيئات الحكومية ، والأكاديمية والمؤسسات التعليمية الصحيحة.

وحول اطلاق نسخة 2022 من برنامج المسرعات قال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: " ان هذا البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الامارة، وأن تكون الشارقة ممثلة بمجمع الشارقة للابتكار حاضنة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم، كما يجسد هذا المسرع توجهات الدولة الاستراتيجية في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

وأضاف" ان هذا الكم والنوعية من الشركات التي تقدمت لبرنامج مسرع الشارقة لممارسة أنشطتها ، يعكس مدى ثقتها بالمجمع كبيئة ابتكارية وداعمة لها عبر منظومة متكاملة من المرافق المتخصصة في حاضنة أعمال ابتكارية وفق نظام بيئي مميز، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المستثمرين والمرشدين، والمشاركة بأنشطة شبكات الأعمال، والاستفادة من فرص التدريب.

مضيفا "ان مسرع الشارقة جاء لدعم رواد الأعمال، المبتكرين، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة، والمؤسسات، لبناء نماذج أعمال تغيّر القواعد وتدخل الأسواق العالمية بنجاح، عبر التحول التقني الشامل والمستدام كنقطة انطلاق لدخول الأسواق العالمية”.

هذا وقد تم الاعلان عن النسخة الثالثة من هذا المسرع مع مطلع مايو المنصرم بهدف دعم الشركات الناشئة العالمية خلال مراحل نموّها بحيث تتوسّع في نشر تقنياتها على مختلف الأصعدة الإقليمية، ويعد مسرع الشارقة أحد أهم المسرعات المتخصصة في الصناعات المتقدمة وتكنولوجياتها الابتكارية المختلفة على مستوى العالم ليكون فرصة ذهبية للشركات الابتكارية الناشئة من أجل تحقيق عودة متميزة إلى وتيرة النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة "كوفيد - 19".التي جعلت من دعم ريادة الأعمال شرطا لنهضة الاقتصاد العالمي واستمرارية النمو والتنمية، اذ حققت النسختين السابقتين من المسرع نجاحا كبيراً حيث استقطب شركات عالمية ناشئة في طليعة التقنيات الرائدة. وقد تجاوزت نسخة 2022 كل التوقعات بعدد ونوعية المشاركات.

وسيعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية لخلق الفرص والتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية ، حيث يأتي اطلاق هذا المسرع تماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الامارات من خلال التركيز على القطاع الصناعي من أجل رفع مساهمة هذا القطاع في الدخل المحلي للدولة، مع الاهتمام بتنمية الوعي المجتمعي لأهمية الصناعة في المستقبل باعتبارها أحد روافد تعزيز التجربة التنموية لدولة الإمارات من خلال التوسع في مجال تأسيس الشركات، ". بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، لمواكبة التغيرات الحديثة بما يتوافق وتحديات المستقبل. كما يهدف هذا المسرع إلى تحويل الشارقة إلى حاضنة اختبار للتقنيات المتقدمة في المجال الصناع، من خلال البحث والتطوير وتنمية المواهب.

ويعمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على وضع منظومة عمل متكاملة للصناعات الذكية في الامارة بالتعاون مع جهات عالمية في سبيل تطوير تلك الصناعات والعمل على تطوير مصانع ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة من خلال دمج التقنيات الرقمية بالصناعة في عدد من المجالات، لتفرض الروبوتات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والمركبات ذاتية القيادة وغيرها وجودها في المنظومة الصناعية الحديثة، بحكم ان الشارقة لديها عدد كبير من المناطق الصناعية حتى باتت تعتبر عاصمة للصناعة في الامارات.

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