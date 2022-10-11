الشراكة مع شركة "برينك" ستتيح لقاعدة أعضاء مركز كريبتو المتنامية فرص الوصول إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والاستفادة من شبكة أعمال واسعة، والحصول على خدمات التوجيه والإرشاد

توسيع الحضور العالمي لشركة "برينك" من خلال إنشاء مكتب لها في مركز دبي للسلع المتعددة

مركز كريبتو يوفر بيئة مزدهرة تقدم محفظة متنوعة من الخدمات والحلول الداعمة لشركات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3

الشراكة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع تقنيات التشفير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عقده شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري العالمية "برينك" لتسهيل فرص وصول أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق "برينك" لمسرّعات الأعمال. وتُعد "برينك" إحدى شركات محفظة "أنيموكا براندز"، الشركة العالمية الرائدة في الاستثمار بمجالات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3.

وإلى جانب المحفظة المتنوعة من الخدمات المتكاملة والحلول الداعمة التي يقدمها مركز كريبتو، ستُتاح للشركات الأعضاء فرص الوصول إلى شبكة "برينك" من الشركات العالمية الناشئة والمبتكِرة، كما ستستفيد من خدمات التوجيه والإرشاد التي ستقدمها الشركة من مكتبها الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة. وستدعم الشراكة النمو السريع لشركات تطوير تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 على المدى الطويل، كما ستُضفي مزيداً من الزخم على خدمات القيمة المضافة التي يقدمها مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبفضل توفيره لبيئة داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، نجح مركز كريبتو في استقطاب أكثر من 450 شركة ناشطة في مجال تقنيات التشفير منذ إطلاقه في عام 2021، ليصبح أكبر مركز للشركات المتخصصة في تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3 في المنطقة. هذا وتعمل الشركات الأعضاء في المركز عبر مجموعة من القطاعات المتنوعة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والترفيه والألعاب والاستدامة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نشعر بالفخر لتوقيع شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري، والتي ستسهم في تلبية الطلب المتنامي لعملائنا بالوصول إلى التمويل اللازم والاستفادة من شبكة ’برينك‘ الواسعة من الشركات. وفي خضم العديد من التحديات العالمية التي تحدث في الوقت الراهن، تركز الشركات الكبرى حالياً بشكل أكبر على استخدام البنية التحتية الحديثة ضمن بيئة عمل مريحة، وهو بالضبط ما يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى توفيره".

وقال ماناف جوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برينك": " تهدف إستراتيجية دبي للميتافيرس التي أُطلقت حديثاً إلى دعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية في دبي بحلول عام 2030. وتتناغم خطة دبي لاستخدام أحدث التقنيات بغرض تحسين الكفاءة والاستدامة بشكل واضح مع أهداف شركة ’برينك‘، التي سعت منذ إنشائها إلى اكتشاف وتعزيز الشركات التي تواصل سعيها الحثيث لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات العالمية. ستسهم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة في إطلاق العنان لمجموعة جديدة من الشركات الناشئة الرائدة في مجال الجيل الثالث من شبكة الويب Web3، وستمكننا من تحديد وتمكين والاستثمار في الشركات الناشئة التي تسهم في تشكيل المستقبل بناءً على الرؤى والأفكار المشتركة بين الطرفين".

وقال ياسين أبو داوود، رئيس التطوير والشريك الإداري لشركة "برينك" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تمتلك ’برينك‘ سجلاً حافلاً من العمل مع شركاء متميزين، مثل مركز دبي للسلع المتعددة، بما يساعد الشركات الناشئة على إعادة تعريف مفهوم الاستدامة، بالتزامن مع توفير الأدوات وشبكة العلاقات والمعرفة اللازمة لعدد من الشركات المبتكرة والواعدة حول العالم. نحن متحمسون جداً للتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة وبيئة الأعمال النابضة بالحيوية التي يوفرها في وقت يزداد فيه انتشار خدمات البلوك تشين وابتكار الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نثمّن قدرتنا على بناء شبكات من الجيل الثالث Web3، ويُعدّ ذلك أمراً لا يقدّر بثمن بالنسبة لنا".

يُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب Web3، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم. كما يوفر المركز للشركات الأعضاء إمكانية الوصول إلى رأس المال من خلال المستثمرين العالميين، وقاعدة واسعة من أفضل المواهب المحلية والدولية في القطاع، ومجموعة متكاملة من تراخيص التشفير التي تزيد من سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وخلال النصف الأول من عام 2022، استقطب مركز دبي للسلع 1,469 شركة جديدة، في أداء استثنائي متفوقاً على جميع الأرقام السابقة التي حققها. وبفضل منظومة العمل الرائدة التي يقدمها مركز كريبتو، كان أكثر من 14% من عمليات تسجيل الشركات الجديدة هذه تعمل في قطاع تقنيات التشفير.

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مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae