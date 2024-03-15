دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: تلقى مركز فض المنازعات الإيجاريّة بدبي تبرعاً بقيمة 150 ألف درهم إماراتيّ، من شركة "ستراتوم" لإدارة جمعيّات الملّاك، بهدف المساهمة في دعم الحالات الإنسانيّة المتعسّرة في قضايا الدعاوى الإيجاريّة في المركز.

وقد استلم سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي شيكاً بقيمة التبرّع من رجل الأعمال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيّات الملّاك، للجنة (يد الخير) للمساعدة في كرب العديد من المتعسرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية إيجارية .

وأعرب سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن شكره لشركة "ستراتوم" على هذه اللفتة الكريمة، مؤكّداً أنّها تعكس التزامهم الأصيل كشركة إماراتيّة بنهج القيادة الرشيدة الداعي دوماً إلى تعزيز المسؤولية المجتمعيّة والعمل الإنساني وصناعة الأمل. وأضاف: "يتواصل نهج العطاء وانضمام قوافل الشركات التي تتسابق لوضع بصمتها ضمن التأثير الإيجابي الذي تُحدثّه لجنة يد الخير عبر الوقوف إلى جانب هذه الفئات وتكريس روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع.

وقال سعادة القاضي عبد العزيز أنوهي رئيس لجنة يد الخير في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي: "من خلال هذه الجهود المتواصلة ساهمت لجنة يد الخير طيلة هذه الفترة في فك كرب العديد من المتعسرين نتيجة قضايا إيجاريّة على ذمم مطالبات مالية للتخفيف عنهم ويمثلون عدداً من الجنسيات، ويسعى المركز إلى عدم استمرار حبسهم وفك القيود عنهم وفي ذات الوقت عدم ضياع حقوق المؤجرين".

من جانبه قال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتوم" لإدارة جمعيّات الملّاك: "إن تقديم التبرعات للحالات الإنسانية من المتعسرين الذين قادتهم ظروفهم الصعبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ومد الأيادي البيضاء تفتح باب أمل جديد لاستعادة هؤلاء المتعسرين حياتهم الطبيعية وتدمجهم في المجتمع وترسخ قيمة التكافل والتعاضد لتوفير الحياة الكريمة لهم."

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