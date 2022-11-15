- الجروان: البرنامج التدريبي ينسجم مع جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتوفير الدعم للشركات الناشئة الرقمية، وجذب الشركات الرقمية العالمية إلى دبي

- الجروان: التدريب المتخصص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة جزء أساسي من جهودنا لترسيخ مكانة إمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

- 67% نسبة الشركات الناشئة الرقمية من الإمارات التي تقدمت للمشاركة بالبرنامج التدريبي

- سيضم البرنامج التدريبي 30 شركة ناشئة من دبي والعالم ويغطي 4 جلسات حول الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال( NFTs) والبلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت (Web 3.0)

دبي: كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن استقبالها لـ 351 طلب مشاركة من 72 دولة حول العالم في البرنامج التدريبي لأكاديمتها المتخصصة بعالم الميتافيرس، والذي يركز على تغيير طريقة تفكير الشركات الناشئة الرقمية، وتوجيهها لكيفية الاستفادة من عالم "ميتافيرس" في تعزيز وتطوير أعمالها.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي تقدمت شركاتها الناشئة الرقمية بطلبات المشاركة بالبرنامج باستحواذها على حوالي 67% من إجمالي الطلبات، تليها مصر والهند والأردن وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

ويعتبر البرنامج التدريبي المتخصص بعالم الميتافيرس تعاون مشترك مع "معهد سيteInstitu SEE "، وهو عبارة عن برنامجٍ تدريبي رقمي متطور هو الأول من نوعه في المنطقة يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية تحت عنوان " مستقبل الاقتصاد الرقمي: الشركات في عالم الميتافيرس".

وستبدأ أولى جلسات البرنامج التدريبي في بداية ديسمبر المقبل خلال الفترة 5-14 ديسمبر، حيث تشمل الدورة تطبيق تقنيات رقمية غير مسبوقة تغطي الواقع الممتد (XR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لمساعدة الشركات الناشئة على تسريع اعتماد التقنيات الرقمية ومواكبة الاتجاهات العالمية، وتوفير الدعم للشركات للاستفادة من الميتافيرس في تحقيق النمو والنجاح. ويتناول التدريب المتخصص "الميتافيرس" والرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs) والبلوك تشين بالإضافة إلى الجيل الثالث من الإنترنت (.03 Web).

وقال خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن الإقبال اللافت على المشاركة في الأكاديمية التدريبية يعكس نمو الوعي المحلي والعالمي بأهمية الميتافيرس في عالم الأعمال، ودورها الحيوي في صناعة مستقبل الاقتصاد، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي ينسجم مع جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتوفير الدعم للشركات الناشئة الرقمية، وجذب الشركات الرقمية النوعية القادرة على إحداث التغيير في بيئة الأعمال إلى دبي.

وأكد الجروان إن مواضيع التدريب حديثة وعصرية ومواكبة لأهداف المرحلة المقبلة من النمو، معتبراً ان أولوية الغرفة تهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة الرقمية، حيث يعتبر التدريب المتخصص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لترسيخ مكانة إمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وسيتم اختيار 30 شركة ناشئة رقمية، نصفها يعمل في السوق المحلية بدبي، والنصف الأخر يعمل في الأسواق الدولية، للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يستهدف أيضاً استقطاب الشركات الناشئة الرقمية العالمية إلى دبي.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار أسبوعين ويضم 4 جلسات متنوعة ضمن "الميتافيرس". وستحظى الشركات المشاركة في البرنامج التدريبي بعدد من المزايا التنافسية والخاصة أبرزها الاستفادة من مساحات العمل المشتركة لتطوير خدمات الشركة، بالإضافة إلى توفير تدريب وتوجيه متخصص، واستعراض قصص النجاح في الفعاليات المقبلة.

#بياناتشركات

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

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