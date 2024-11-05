نجحت مؤسسة سباركل في تقديم 64,770 وجبة و15,599 علاجًا طبيًا بين يناير وسبتمبر 2024.

تشمل الجهات الراعية لحفل العشاء الخيري هذا العام "مانترا"، و"أكسس ويلث"، و"جوينت سبيس"، و"درينك دراي"، و"أفريكان آند إيسترن".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سباركل، المؤسسة الخيرية المحلية المسجّلة في الإمارات العربية المتحدة والمعنية بمساعدة الأطفال والمجتمعات في دولة مالاوي، عن تنظيم حفل العشاء الخيري الذي تستضيفه في دبي للسنة الثالثة على التوالي، وذلك مساء 23 نوفمبر 2024 في أبراج الإمارات الشهيرة في جميرا. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى جمع 1.5 مليون درهم إماراتي لتمويل رابع موقع تبنيه المؤسسة في مالاوي لتساعد من خلاله 100 طالب فور الافتتاح، على أن تُخصّص 10% من الأموال التي يتم جمعها لصندوق الأثر الإنساني العالمي في دبي، دعمًا لجهود الإغاثة الإنسانية التي يبذلها في كل من غزة ولبنان ومناطق أخرى حول العالم.

وقد حقق الحفل الخيري العام الماضي رقمًا قياسيًا، حيث جمع أكثر من مليون درهم إماراتي وتحوّل بالتالي إلى أكبر حملة لجمع التبرّعات الخيرية لأفريقيا في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل ذلك وتحديدًا في الفترة الممتدّة من يناير إلى سبتمبر 2024، وفّرت المؤسسة فرص التعليم لـ441 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين ونصف إلى ستة أعوام، فتخرّج 68 طفلًا بنجاح من الروضة وانتقلوا إلى المدرسة الابتدائية أو أكملوا برامج دعم التعليم الابتدائي. في المقابل، عزّزت سباركل إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث قدّمت 15,599 علاجًا طبيًا من خلال 8,170 زيارة للعيادات. ولم تتوقّف إنجازات المؤسسة هنا، بل شملت أيضًا تقديم 64,470 وجبة فطور وغداء عبر مواقعها العديدة في مالاوي، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق تأثير إيجابي شامل على حياة الأطفال والمجتمعات التي تخدمها.

وبناءً على ذلك، تدعو سباركل سكان الإمارات للمشاركة في المزاد الصامت الذي يبدأ من 1 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، حيث تُتاح الفرصة للمهتمين بالمشاركة والتبرّع بالمزايدة على عروض استثنائية من المعروضات حيث تخصّص كافة العائدات لدعم المؤسسة. ويُقام هذا المزاد على منصة "يلا غيف" (YallaGive) ويعرض مجموعة مميزة من التجارب والهدايا الفريدة من نوعها، وأبرزها:

إقامة لمدة أسبوع كامل في شقة فاخرة مخصّصة للعطلات في مالطا

قسائم لتناول الطعام في مطعم "بوكا" المميز

تجربة غوص فريدة مع اتحاد مدربي الغوص المحترفين ( PADI )

) تجربة كرة القدم الرباعية في نادي "إلس" للجولف

جلسة تصوير عائلية استثنائية مع استوديو "مي فوكس فوتوغرافي"

ويعد الحفل الخيري ضيوفه بليلة من العمر وأمسية مليئة بالعروض الترفيهية والمزادات المشوّقة. فإلى جانب الخطابات الملهمة وعروض الطباعة ثلاثية الأبعاد، سيشمل المزاد المباشر عروضًا حصرية من بينها مجوهرات راقية من "كارا للمجوهرات"، ورحلة استكشافية فاخرة لمدة 3 ليالٍ في "منتجع زلال الصحي" المرموق، وإقامة لليلتين في جناح "مارينا جونيور" في فندق "ذا لانا" متضمنة جلسة تدليك في منتجع "ديور سبا" وتجربة طعام حصرية في مطعم "سموكد روم" الحائز على نجمة ميشلان، وغيرها من المفاجآت الأخرى.

وتعليقًا على الحفل الخيري المرتقب، صرّحت سارة بروك، المؤسس والمدير التنفيذي لـ"سباركل": "تغمرني حماسة كبيرة لاستضافة حفل سباركل الخيري هذا العام والاحتفال بالأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثناه في مجتمعات مالاوي. يعود الفضل في ذلك النجاح إلى كرم داعمينا وتفانيهم في تخصيص الوقت والموارد لدعم مؤسستنا بالإضافة إلى الأموال التي جمعناها في حفل العام الماضي. نسعى جاهدين إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا يوفّر لجميع المجتمعات فرصًا متكافئة لعيش حياة صحية ومستدامة.لذلك، يشكّل حفل العشاء الخيري القادم فرصةً لنا لتعزيز التأثير الإيجابي لمؤسستنا ولإحداث تغيير أكبر".

هذا ويحظى حفل سباركل في دبي لهذا العام بدعم مجموعة متميّزة من الرعاة والشركاء، أبرزهم "مانترا" كراعٍ بلاتيني، إلى جانب "أكسس ويلث"، و"جوينت سبيس" و"درينك دراي" كرعاة قيّمين. كما وتسهم "أفريكان آند إيسترن" وشركة "سارة فايلينغ للاستشارات" وشركة "يو إيفنتس" كجهات مساهمة رئيسية لإحياء هذا الحفل. ويُعتبر تعاون هذه الجهات ركيزة جوهرية لتنظيم حفل هذا العام وجعله حدثًا رائعًا لا يُنسى. جديرٌ بالذكر أنّ الضيوف سيستمتعون بعروض مباشرة آسرة، من بينها أداء متميز من المغنية الشابة المالاوية "إمبالي" إلى جانب أجواء موسيقية حيوية يقدمها منسّق الأغاني "دي جيه بينك فش" طوال الأمسية.

تهدف مؤسسة سباركل إلى المساهمة بإنقاذ حياة أطفال مالاوي وإحداث فرق إيجابي في مجتمعاتهم. لذلك، للراغبين في المشاركة في المزاد الصامت، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://yallagive.com/en/Sparkle-Auction-Campaigns

نبذة عن مؤسسة سباركل الخيرية:

سباركل هي مؤسسة خيرية تم تسجيلها لأول مرة في المملكة المتحدة في العام 2015، ليتمّ تسجيلها بعدها في مالاوي في العام 2016 والإمارات العربية المتحدة في العام 2021 بموجب تسجيل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية 150131. وباعتبارها مؤسسة خيرية دولية، تتعاون سباركل مع المجتمعات المحلية وتشرك متطوعين ماهرين من جميع أنحاء العالم لإنشاء مشاريع مستدامة صغيرة الحجم تؤدي في النهاية إلى تنمية كبيرة في مالاوي. هذا وتتّبع سباركل نهجًا شاملًا لرعاية الأطفال تركز من خلاله على توفير الصحة والتغذية والتعليم وتمكين المجتمع لمئات الأيتام والأطفال الأقل حظًّا في 17 قرية بالقرب من مدينة زومبا. كذلك طورت المؤسسة نموذجًا رائدًا لبرامج المشاركة المجتمعية نال اعترافًا من رئيس جمهورية مالاوي. ومن المقرر تكرار هذا النموذج في مالاوي وبلدان أخرى في العام2023 . وكانت سباركل قد تأسست فعليًا في العام 2012 على يد مديرتها التنفيذية، سارة بروك، وذلك بعد أن خاضت نفسها تجربة غيرت حياتها في سن 18 عامًا. وتوظّف سباركل 32 موظفًا محليًا في مالاوي، إلى جانب فريق عمليات مكون من 9 أفراد يضمّ المديرة التنفيذية والموظفين والمتدربين/مسؤولي البث السريع التابعين لحكومة المملكة المتحدة، والمنتشرين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد سباركل من دعم أكثر من 200 متطوع دولي.

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