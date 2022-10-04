كشفت الإجراءات التي اتخذتها سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مخالفتين، تشملان التداول الاحتيالي وإرسال بيان مالي مضلل صادر عن السيد بابار عباس المالك الوحيد لشركة "إيليا" في مخالفة لقواعد تنظيم عمل الشركات لعام 2020.

وجدت سلطة التسجيل أن شركة "إيليا" قد تجاوزت نطاق ترخيصها المحدود التي حصلت عليه من سوق أبوظبي العالمي في مخالفتين فيما تخص قواعد تنظيم الرخص التجارية لعام 2015.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إتمام الإجراءات المتخذة ضد شركة إيليا للاستثمارات المحدودة والسيد بابار عباس، المالك الوحيد للشركة والمدير السابق لها.

وقد تبين أن السيد بابار عباس قد شارك في مخالفتين، تضمنتا أنشطة احتيال تجارية والمخالفة لقواعد تنظيم عمل الشركات لعام 2020، وكذلك إرسال بيان مالي مضلل إلى سلطة التسجيل. وبناء عليه، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي على السيد بابار عباس لأنشطته الاحتيالية وغرامة مالية أخرى قدرها 25 ألف دولار أمريكي لإرساله بيانًا ماليًا مضللًا. كما، اتخذت سلطة التسجل قرارًا بحرمان السيد بابار عباس من تولي أي مناصب قيادية لأي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي لمدة 15 عامًا وهي أقصى مدة مسموح بها.

وقد كشفت الإجراءات التي اتخذتها سلطة التسجيل ضد السيد بابار عباس، أنه قد استخدم شركة إيليا كوسيلة لممارسة أنشطة تجارية احتيالية مما أدى إلى خسائر كبيرة لعملاء الشركة. حيث طالب وحصل على مبالغ مالية من ضحاياه على شكل "ودائع" طلبتها شركة "إيليا" بزعم إجراء صفقات تمويلية. وقد أخفقت شركة "إيليا" في توفير التمويل الذي وعدت به، بينما أساء السيد بابار عباس استخدام معظم "الودائع".

وكانت شركة "إيليا" قد حصلت على ترخيص محدود من سوق أبوظبي العالمي يتيح لها حصرًا ممارسة أنشطة "شركة ذات الأغراض الخاصة"، وقد انتهت صلاحية هذا الترخيص. كما تبين أن الشركة قد تجاوزت نطاق ترخيصها مخالفةً قواعد تنظيم الرخص التجارية لعام 2015 في حالتين ما عرضها لغرامة الحد الأقصى والبالغة 30 ألف دولار أمريكي.

يمكن الاطلاع على القرار النهائي لسلطة التسجيل الذي يوضح مخالفات السيد بابار عباس وفرض الغرامات عبر الضغط على الرابط التالي، كما يمكن الاطلاع على القرار النهائي الذي اتخذته سلطة التسجيل والذي يقضي بحرمان السيد بابار عباس من تولي أي منصب قيادي لأي شركة في سوق أبوظبي العالمي عبر الضغط على الرابط التالي.

ويمكن الاطلاع على القرار النهائي لسلطة التسجيل الذي يستعرض مخالفات شركة "إيليا" هنا.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "تبعث الغرامات الكبيرة، وأمر التنحي المفروض على السيد بابار عباس لسلوكه الاحتيالي برسالة قوية وواضحة، مفادها أن الأفراد الذين يرتكبون مخالفات للقانون التجاري لسوق أبوظبي العالمي ستتم محاسبتهم على أفعالهم. وللحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي، سنفرض غرامات وعقوبات رادعة على أفراد مثل السيد بابار عباس وشركات كشركة "إيليا" عند قيامهم بانتهاكات جسيمة لتشريعات سوق أبوظبي العالمي."

وكما هو واضح في هذه الحالة، فإن سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي تراقب وتتابع عن كثب الشركات التي:

تتجاوز نطاق الترخيص الذي حصلت عليه من سوق أبوظبي العالمي

تدعي كذبًا أنها مرخصة لمزاولة أنشطة تجارية في سوق أبوظبي العالمي

تقوم بممارسة عمليات احتيالية أو غيرها من المخالفات للتشريعات التجارية لسوق أبوظبي العالمي.

ويدعو سوق أبوظبي العالمي كافة المهتمين والمستثمرين المحتملين للاطلاع على السجل العام للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي عبر زيارة الموقع www.registration.adgm.com، وكذلك الاستعلام عن نطاق الترخيص التجاري الخاص بالشركات. ويمكن الإطلاع على الكيانات المسجلة وغير المسجلة في السوق، ومن بينها الشركات المدرجة وفروع الشركات الأجنبية، باستخدام خاصية "بحث عن الشركة" في الموقع الإلكتروني للسوق.

سلطة التسجيل تشكر سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على تعاونها في التحقيق.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

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