بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 499 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 287 مليون درهم و460 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.15 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 134.16 مليون درهم منها 5 رهونات أراضي بقيمة 8.73 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.43 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 94.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 29 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 28 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية