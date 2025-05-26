غرفة عجمان نمواً ملحوظاً في عدد العضويات خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، لترتفع أعداد العضوية الجديدة والمجددة إلى 10430 عضوية، وبنسبة نمو تزيد عن 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت 9901 عضوية.

ويعكس هذا النمو مستوى الثقة المتزايد الذي يحظى به مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان، ويجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة بالتعاون والتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية لتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، عبر تقديم خدمات ومبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة ونمو الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونمت العضوية الجديدة بنسبة 15% حيث بلغت أعداد العضوية الجديدة 1873 مقارنة بـ 1630عضوية خلال الربع الأول من العام 2024، كما نمت العضوية المجددة بنسبة تزيد عن 3% لتبلغ 8557 عضوية مقارنة بـ 8271 عضوية.

يأتي نمو العضوية نتيجة خطة شاملة تنتهجها غرفة عجمان لتعزيز تنافسية الإمارة كمركز جذب استثماري رائد، وذلك من خلال تكثيف المشاركات الفاعلة في المعارض والفعاليات المتخصصة داخل الدولة وخارجها في قطاعات حيوية مثل الصناعة، التجارة، الصحة، التعليم، السياحة، العقارات، والبناء والتشييد، وغيرها ومن القطاعات، إلى جانب استقبال الوفود التجارية والاقتصادية، وعقد الملتقيات وورش العمل المتخصصة التي تسهم في تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة عضوية الغرفة، واستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين بما يدعم نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان".

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#بياناتحكومية