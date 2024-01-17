محمد تقي: حريصون على مكافأة عملائنا بعروض حصرية على مدار العام

يطلق بنك الخليج عرضاً حصرياً لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات وتشجيعاً للعملاء على استخدام أحدث تقنيات الدفع، إذ يمنحهم استرداً نقديا بنسبة 15%، عند الدفع لدى المقاهي والمطاعم داخل الكويت وخارجها، عبر تطبيق " أبل باي" و "غوغل باي " و" سامسونج باي".

وللتمتع بمزايا العرض يتعين على العميل إنفاق 100 دينار كويتي كحد أدنى في المطاعم والمقاهي سواء داخل الكويت أو خارجها خلال فترة العرض من 14 يناير إلى 15 فبراير المقبل، على أن يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي الذي يحصل عليه العميل الواحد هو 75 دينار.

وسيتم إيداع مبالغ الاسترداد النقدي في بطاقات العملاء بحلول 10 مارس 2024، مع إخطارهم بمبلغ الاسترداد برسائل نصية.

وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد تقي: " يحرص بنك الخليج إطلاق عروض حصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية المختلفة على مدار العام، في إطار مساعيه لمكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم ومواكبة تطلعاتهم، وذلك بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة ".

وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرها.

على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج لعملائه أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300,000 فندق حول العالم.

ينضم جميع حاملو بطاقات بنك الخليج الائتمانية بشكل مباشر إلى برنامج نقاط بنك الخليج، الذي يمنحهم مزايا عديدة، منها: فرصة السفر في أي وقت وإلى أي مكان طوال السنة، وكسب أميال السفر على الرحلات عند استبدال النقاط من شركة الطيران المفضلة لديهم، والحصول على نقاط إضافية عند سداد القيمة المتبقية من الحجز.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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