الشارقة:أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن موعد تنظيم "عروض الشارقة للتسوق 2023"، الحدث الترويجي والترفيهي الذي تنظمه الغرفة سنويا وإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الشارقة السنوي لقطاع التجزئة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 15 ديسمبر المقبل وحتى 20 يناير 2024 بكافة مناطق ومدن إمارة الشارقة.

ودعت غرفة الشارقة كافة مراكز التسوق والمحال التجارية إلى المشاركة في هذا الحدث الهام على أجندة فعاليات إمارة الشارقة كونه يشكل فرصة استثنائية لتنمية أعمالهم ورفع إيراداتهم وعرض منتجاتهم أمام المتسوقين وزوار الإمارة من مختلف الدول، حيث تشكل عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، فرصة مهمة لقطاع التجزئة والقطاعات المرتبطة بها في هذا التوقيت الذي يتزامن مع موسم الإجازات والذروة في القطاع السياحي ولا سيما في ظل استضافة الدولة للعديد من الفعاليات العالمية والإقليمية.

ويُقدم الحدث لزوار وسكان الشارقة، على مدار 37 يوماً تجارب تسويقية وترفيهية من الطراز العالمي المصممة خصيصا لمواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم، من خلال برنامج حافل بالعروض الترويجية المجزية، والتخفيضات الكبرى على مختلف المنتجات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى الفعاليات الشتوية المصاحبة التي ستقدمها مجموعة فريدة من الوجهات والمعالم السياحية ومراكز التسوق المميزة التي تشتهر بها إمارة الشارقة.

تنشيط الحركة التجارية

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في إمارة الشارقة يضم العديد من الفعّاليات التسويقية والترفيهية وتشكل عروض الشارقة للتسوق أحد أبرز الأحداث على هذا التقويم ومن أهم الفعاليات التي تنظمها الغرفة في إطار حرصها على المساهمة في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وموقعها ضمن أهم وجهات التسوق في العالم وتعزيز قطاع تجارة التجزئة وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق وتحقيق النمو المستدام له ولا سيما أن العروض تعتبر أحد أكثر مواسم التسوق جذباً للزوار والمتسوقين على مستوى الدولة نظراً لما تشهده سنوياً من تنوع في الفعاليات والبرامج الترفيهية والمشاركة الواسعة من مراكز التسوق والمحال التجارية وتنافسها في طرح العروض الترويجية المتنوعة.

نسخة متميزة

من جانبه قال عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إن اللجنة التنظيمية لعروض الشارقة للتسوق تواصل استعداداتها لإطلاق نسخة متميزة من هذا الحدث والذي سيكون حافلاً بالأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية التي تلبي احتياجات سكان وزوار الشارقة من مختلف الفئات العمرية، حيث ستشهد العديد من العروض والجوائز في مختلف مراكز التسوق المنتشرة على مستوى الإمارة، وذلك انطلاقا من جهود الغرفة الرامية للارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات وتعزيز أثره الإيجابي على النهوض بتجارة التجزئة في الشارقة، مشيداً بتعاون مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التابعة للغرفة ومساهمتهم الكبيرة في تنظيم موسم جديد حافل بالمفاجآت المتنوعة والمميزة والجاذبة.

يذكر أن عروض الشارقة للتسوق تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التجارية التي تحرص الغرفة على إطلاقها بالتشاور والتنسيق مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق بالغرفة الذين يعدون الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الحملات التسويقية ومختلف الفعاليات الترفيهية والترويجية المصاحبة التي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحقيق رؤيتها على صعيد دعم مجتمع الأعمال والإسهام إيجاباً في تنشيط الحركة التجارية وتنمية القطاع الخاص بالإمارة، إضافة إلى تحولها لمناسبات جاذبة ومشوقة لسكان الإمارة نظرا لما تزخر به من أنشطة ترفيهية مميزة وحسومات مغرية وجوائز قيمة.

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سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة

عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال

شعار عروض الشارقة للتسوق 2023

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