بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 356 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 313.29 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 806 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة. وقد تصدرت منطقة ام سقيم الثالثه المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 247.22 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 121.5 مليون درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 114 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 28 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 196.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 175 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية