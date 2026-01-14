البرنامج تنظمه رابطة "ذا ماركيتينغ سوسيتي" بالشراكة مع "تيك توك" و"ويبر شاندويك" في إطار مبادرة Think Equal ، ويهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز الثقة وتوسيع شبكات العلاقات لدى الكفاءات النسائية القيادية في القطاع .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت رابطة "ذا ماركيتينغ سوسيتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسماء 15 مرشحة تم اختيارهن للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج "مسرّع القيادة" الذي تنظمه مبادرة Think Equal، وهو برنامج تدريب قيادي يمتد على مدار ستة أشهر يهدف لإعداد قيادات نسائية مؤهلة لتولي أدوار قيادية عليا في مجال الاتصالات التسويقية.

وبالشراكة مع "تيك توك" و"ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا"، أطلقت رابطة "ذا ماركيتينغ سوسيتي" برنامج "مسرّع القيادة" في إطار مبادرة Think Equal، بهدف تسريع المسارات المهنية للكفاءات النسائية في مجالي التسويق والاتصالات التسويقية. وتعد Think Equal مبادرة هادفة أطلقتها رابطة "ذا ماركيتينغ سوسيتي"، لدعم المساواة بين الجنسين في الأدوار القيادية ضمن قطاع التسويق والاتصالات التسويقية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدمت 94 متخصصة بطلبات الالتحاق بالبرنامج، وهو عدد فاق توقعات لجنة التحكيم التي ضمت ممثلين عن 10 مؤسسات مختلفة. وأسفرت عملية التقييم عن اختيار 15 مرشحة مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجموعة 2026 من برنامج "مسرّع القيادة" الذي تنظمه مبادرة Think Equal، وهن:

ألكا وينتر، نائب الرئيس لتسويق الوجهة والاتصال لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

أنيسميتا غوش، مديرة التسويق لدى بنك أبوظبي الحيوي، M42

آنا فارلي جونز، مديرة الاستراتيجية والتحليلات لدى ويبر شاندويك

دامايانتي بوركاياسثا، رئيسة قسم الاستراتيجية لدى "مولين لو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

إيشانا تولاني، رئيسة قسم العلامة التجارية والتسويق لدى مطارات أبوظبي

جيسيكا شرودر، رئيسة قسم الاتصالات المؤسسية والعلاقات الحكومية، الشرق الأوسط ومصر، BASF

ليندسي جونستون، مدير عام أول، التسويق المؤسسي، مؤسسة عبد اللطيف جميل الدولية

لبنى سعد، رئيسة قسم بناء العلامة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، كرافتهاينز

ماليكا غور، مديرة حساب المجموعة، سيرفيس بلان

ندى لازيتش، مديرة أولى لعمليات وقدرات شبكة التسويق، أوراسيا والشرق الأوسط، شركة كوكاكولا

نورا حجاج، رئيسة قسم التسويق التقني والتحالفات، بي دبليو سي الشرق الأوسط

أوزجي أونور أبوغالي، مديرة أولى للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبتون للشاي والمشروبات

روكسانا نيكوليسكو، نائبة الرئيس للتسويق للعلامة التجارية، وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة، Wego.com

سارة عارف، مديرة العلامة التجارية، شركة العوجان كوكاكولا للمرطبات

ستارة عباس، مديرة أولى للتسويق المتكامل، G42 ، مايكروسوفت

وقالت أمينة طاهر، رئيسة قسم التسويق في "ويو بنك"، ورئيسة رابطة "ذا ماركيتينغ سوسيتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة:"يتمحور هذا البرنامج حول إطلاق الإمكانات وفتح مسارات حقيقية تمكن النساء من القيادة بثقة وتأثير. إن رؤية هذا العدد الكبير من المواهب اللواتي تقدّمن للمشاركة تؤكد أهمية مبادرات مثل برنامج مسرّع القيادة ودورها في دفع التقدّم وبناء مستقبل أكثر شمولاً لقطاعنا. ومن المشجع رؤية النساء يستثمرن في أنفسهن، وأثمن قرار كل امرأة تقدمت للمشاركة. وقد كان مستوى المتقدّمات في هذه الدورة الأولى متميزاً، كما أثمن دعم لجنة التحكيم وشركائنا على مساهمتهم في تنظيم هذا البرنامج ونجاحه".

ومن خلال مزيج من ورش العمل المتخصصة، واللقاءات الحضورية، والجلسات الافتراضية، وبرامج التوجيه، ستكتسب المشاركات المهارات والثقة وشبكة العلاقات التي تدعم قدراتهن على القيادة بتأثير أوسع. كما تتيح هذه المبادرة السنوية ربط المشاركات بعدد من أبرز مديري التسويق والرؤساء التنفيذيين في المنطقة، وتسهم في دعم مستقبل أكثر توازن لقطاع التسويق والاتصالات.

ولا يزال تمثيل المرأة في المناصب القيادية بقطاع التسويق والاتصالات التسويقية في المنطقة بحاجة إلى المزيد من التطوير ووفق النتائج التي تم الإعلان عنها خلال فعالية Think Equal التي عقدت العام الماضي، أفادت 27% فقط من المتخصصات والمتخصصين في قطاع التسويق والاتصالات التسويقية في دول مجلس التعاون الخليجي بأن فرق القيادة في مؤسساتهم أو إداراتهم تضم تمثل متوازن أو شبه متوازن بين النساء والرجال، أي بنسبة تتراوح بين 40% و60% لصالح أي من الجنسين. وفي هذا السياق، يبرز تطوير مهارات محددة كعنصر أساسي، حيث جرى تحديد التواصل الواثق، والتأثير الإقناعي، ومهارات التفاوض باعتبارها أهم ثلاث قدرات يتعين على النساء التركيز عليها لتعزيز حضورهن ودورهن الاستراتيجي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ذا ماركيتنغ سوسيتي الإمارات العربية المتحدة

الاسدير هول-جونز، (+971 058 5412 834)، alasdair@marketingsociety.com

ملاحظات للمحررين

نبذة عن "ذا ماركتينغ سوسيتي"

"ذا ماركتينغ سوسيتي" هي رابطة عالمية رائدة لمجتمع التسويق، وقد نمت منذ تأسيسها في العام 1959 كمؤسسة غير هادفة للربح، لتضم في عضويتها اليوم مجتمعًا قويًا من قادة التسويق حول العالم، ولديها مراكز في إنجلترا (المكتب الرئيسي) واسكوتلندا وهونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ونيويورك.

نحن نطمح لإلهام وتوحيد أذكى المسوقين من حول العالم وتسريع جهودهم من أجل مساعدتهم في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، والارتقاء بمؤسساتهم واقتصادات ومجتمعات البلدان التي يعملون ضمنها. ونضافر جهودنا من أجل تعزيز الأثر الإيجابي لقطاع التسويق.

ونؤمن بأن المسوقين اللامعين والقياديين الشجعان قادرون على دفع عجلة نمو مؤسساتهم وتغيير العالم للأفضل. ونسعى لربط صناع التغيير الذين يطمحون لترك أثر إيجابي وإحداث فارق ملموس، لأننا نؤمن بأنه يمكننا أن ننجز الكثير حين نضافر جهود مجتمعنا بأكمله.

نحن ندعم أعضاء شبكتنا في قيادة مؤسساتهم نحو النجاح لتمكينهم من توفير قيمة غنية لعملائهم ومجتمعاتهم، وقيادة الحوار البناء في قطاع الأعمال وقطاع التسويق، وذلك من خلال ربط شبكة أعضائنا التي تضم أكثر من 3300 عضو، وعقد العديد من الفعاليات رفيعة المستوى وبرامج التنمية والتطوير المهنية والجوائز المرموقة والمنشورات وقنوات التوظيف والمحتوى التثقيفي الملهم.

-انتهى-

#بياناتحكومية