دعمت توسع 33 شركة إلى الأسواق العالمية وأطلقت مبادرتين لدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة

بن سليّم: نواصل الاستفادة من شبكة مكاتبنا المتنامية في جميع أنحاء العالم لجذب الاستثمارات إلى دبي ودعم الشركات الأجنبية لتأسيس أعمال لها في الإمارة

بن سليّم: تلتزم الغرفة بتعزيز التجارة والاستثمار في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033

الغرفة واصلت توسيع شبكتها العالمية وانتشارها من خلال إطلاق 9 مكاتب تمثيلية خارجية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تفاصيل إنجازاتها خلال الفترة يناير- سبتمبر 2023، حيث نجحت في استقطاب 92 شركة جديدة إلى الإمارة شملت 15 شركة متعددة الجنسيات، و77 شركة صغيرة ومتوسطة، في حين دعمت كذلك توسع 33 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية إما من خلال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: "من خلال خدماتنا ومواردنا وشبكات علاقاتنا مع القطاعين العام والخاص، ندعم شركات دبي لتوسيع أعمالها والاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير المتنوعة في الأسواق الخارجية. كما نواصل الاستفادة من شبكة مكاتبنا المتنامية في جميع أنحاء العالم لجذب الاستثمارات إلى دبي، ودعم الشركات الأجنبية لتأسيس أعمال لها في الإمارة. وتلتزم الغرفة بتعزيز التجارة والاستثمار في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033".

وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة لها في مدينة هو شي منه الفيتنامية، ومدينة ميلانو الإيطالية، وفي العاصمة الفرنسية باريس خلال الربع الثالث من العام الحالي لتعزيز تواجدها في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا. وتعمل هذه المكاتب على إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي، كما تلعب دوراً محورياً في استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى دعم التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وبذلك تكون غرفة دبي العالمية قد افتتحت مع نهاية الربع الثالث 9 مكاتب تمثيلية خارجية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما يؤكد أنها على المسار الصحيح للمضي قدماً في تحقيق أهداف مبادرة "دبي جلوبال" بإنشاء 50 مكتباً تمثيلياً بحلول عام 2030.

وأطلقت الغرفة خلال العام الحالي مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. ونظمت الغرفة 4 بعثات إلى كل من أسواق آسيا الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان) ولندن وجوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى هونغ كونغ.

وأطلقت الغرفة خلال العام الحالي "سلسلة التوسع العالمي"، والتي تهدف إلى دعم النمو الدولي للشركات المحلية وتعزيز توسعها في الأسواق العالمية، ونظمت فعاليتين ضمن هذه المبادرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بمشاركة أكثر من 100 شركة.

يشار إلى أنّ غرفة دبي العالمية تعمل على دعم رؤية دبي في التوسع إلى الأسواق العالمية الجديدة، وإقامة شراكات اقتصادية عابرة للحدود، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم. وتهدف الغرفة إلى الوصول إلى 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارة عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية.

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