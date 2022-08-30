يقام البرنامج بالتعاون مع مؤسسة "سي 3" بهدف دعم نمو الشركات المؤثرة إيجابياً في دبي

يعكس البرنامج التزام مركز دبي للسلع المتعددة بتخصيص 0.5% من أرباحه السنوية لمبادرات التأثير الاجتماعي، ويتماشى مع الإستراتيجية البيئية والمجتمعية والحوكمة الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة

15 شركة ذات تأثير إيجابي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة واستفادة من الخصومات الكبيرة التي قدمها المركز على تكاليف تأسيس الأعمال

يتضمن البرنامج التدريبي المخصص الذي ستقدمه "سي 3" مجالات الإستراتيجية والحوكمة والتأثير الإيجابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن اختيار 15 شركة للمشاركة في برنامجه المعني بتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي في دبي، والذي يقيمه بالتعاون مع مؤسسة "سي 3". ويُعد هذا البرنامج التدريبي الشامل الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويدعم بشكل محوري نمو الشركات ذات التأثير الإيجابي التي تلتزم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وخلال فعالية افتراضية، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة البرنامج الذي يقدّمه بالتعاون مع "سي 3"، وهي شركة مؤثرة مجتمعياً مقرها في دولة الإمارات وتضطلع بدور محوري في تمكين المؤثرين من روّاد الأعمال والشركات في المنطقة من خلال إطلاق العنان لإمكانات نموها والارتقاء بتأثيرها الإيجابي على المجتمع إلى أعلى المستويات.

وينضوي هذا البرنامج تحت مظلّة الإستراتيجية البيئية والمجتمعية والحوكمة الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة، ويعكس التزام المركز بتخصيص 0.5% من أرباحه السنوية لمبادرات التأثير الاجتماعي. وإلى جانب باقة المبادرات التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية عبر مجتمع أعماله، يقدم المركز حالياً خصماً يصل إلى 30% على التراخيص لأي شركة تصبح عضواً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يُعد مركز دبي للسلع المتعددة واحداً من المناطق التجارية الرائدة على مستوى العالم، واليوم موطناً لأكثر من 21000 شركة، ويحظى بمكانة مرموقة تؤهله لدعم البرامج البيئة والمجتمعية والحوكمة في المنطقة. لدينا الآن الفرصة لتحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين المجتمعي والبيئي من خلال تفعيل دور مجتمع الأعمال لدينا في هذا المجال".

وأضافت: "نُدرك تماماً أن الأثر الاجتماعي والبيئي يُرافق دوماً التنمية الاقتصادية والنمو طويل الأجل للتجارة العالمية. وانطلاقاً من ذلك، تتناغم شراكتنا مع ’سي 3‘ في برنامج تسريع التأثير الاجتماعي والبيئي مع أهداف المركز الرامية إلى استقطاب الشركات إلى دبي والترويج للإمارة كمركز تجاري رائد في المنطقة والعالم".

هذا وقد انضمت 15 شركة مؤثرة إيجابياً إلى مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة المتنامي الذي يضم أكثر من 21,000 شركة، واستفادة الشركات المنضمّة حديثاً من وفورات كبيرة في تكاليف التأسيس من خلال تقديم خصم بنسبة 70% على رسوم الترخيص والمساحات المكتبية المرنة لمدة عامين، بالإضافة إلى خصومات على تكاليف تجديد التراخيص خلال الفترة بين العامين الثالث والخامس من تأسيس الشركة.

وتنتمي الشركات المنضمة حديثاً إلى المركز إلى أسواق عالمية مختلفة، بما في ذلك كولومبيا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والهند وباكستان ومصر، وتغطي قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى مجالات التوظيف وتدريب الموظفين.

ومن جانبها، قالت ميديا نوسنتيني، مؤسسة شركة "سي 3": "نتطلع إلى العمل مع رواد الأعمال المُلهمين الذين أسسوا هذه الشركات وأخذوا على عاتقهم مواجهة التحديات العالمية، ودعمهم في توسيع نطاق تأثيرهم الإيجابي والفاعل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ستساعد شبكتنا من الخبراء والمدرّبين والمستثمرين هذه الشركات على استكشاف آفاق فرص جديدة وتنمية شركاتهم التي تركز على التأثير بشكل مستدام. تشكل الشركات التي نجحت بالانضمام إلى البرنامج إضافة مميزة إلى شبكتنا التي تضم أكثر من 200 شركة ناشئة، والتي استفادة بدورها من برامجنا، وأكثر من 2500 رائد أعمال يمكن الاستفادة من مجال أعمالهم وخبراتهم".

وسيبدأ مؤسسو الشركات التي انضمت إلى البرنامج تدريبهم مع مؤسسة "سي 3" في سبتمبر القادم، إذ سيستفيدون من خبرة نخبة من المخضرمين في مختلف المجالات بما في ذلك التأثير الإيجابي، وإستراتيجية التوسع، والأعمال، والحوكمة، والمواهب، وممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات. وبعد التدريب، ستكون الشركات على استعداد للتعاون مع المستثمرين والشركاء المحتملين من شبكة مؤسسة "سي 3" المكونة من 4000 من كبار الخبراء والعملاء والشركات الكبرى، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة استثمارية.

وسيدعم البرنامج الشركات الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتمكينها من ترسيخ وجودها في دولة الإمارات، والاستفادة من منظومة الأعمال المحلية كنقطة انطلاق للتوسع عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيوفر البرنامج التدريبي الشامل خطة مدروسة لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة بنجاح، فضلاً عن التواصل مع المستثمرين والشركات الرائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae