أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عن انعقاد مؤتمرها السنوي العشرون للهيئات الشرعية تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بتاريخ 14-15 شوال 1443ه يوافقه 15-16 مايو 2022م.

ويعدّ المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية أحد أبرز التجمعات في صناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع فيه علماء الشريعة وصناع القرار لمناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وسيتضمن برنامج المؤتمر -الذي يستمر على مدى يومين -كلمات رئيسة، إضافة إلى ست حلقات نقاشية مع المشايخ العلماء والقادة والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية، وستركز المحاور الرئيسة على جلسة حوارية نقاشية بعنوان: (التكامل بين المتطلبات الشرعية والرقابية) وسيتم فيها تسليط الضوء على أوجه مساهمة المعايير الشرعية في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الحوكمة. كما ستتناول الجلسات النقاشية الأخرى موضوعات مهمة في الصناعة المالية الإسلامية وهي: (استخدام المؤشر الجديد الخالي من المخاطر في الإجارة والمرابحة)، و(تفاوت مفسدات العقود قوةً وضعفا، وأثره على الأحكام)، و(التَّمويل

بالمشاركة المتغيِّرة، بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي)، و(مدى اختلاف الوكيل بالخدمات والوكيل بالإدارة والوكيل بالاستثمار في حكم الضمان)، إضافة إلى (أنظمة الحوكمة الشرعية، نشأتها وتطورها والحاجة إليها).

ويشارك في هذا المؤتمر كوكبة من علماء الشريعة وكبار ممثلي البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق، والشركات القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

وبمناسبة انعقاد المؤتمر صرح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي بأن: "مؤتمر الهيئات الشرعية الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وعدد من المؤسسات المالية الإسلامية ظل يؤدي دوراً مهماً في توجيه الصناعة المالية الإسلامية، على الصعيد العالمي على مدار 20 عامًا، وأن استمرارية انعقاد هذا المؤتمر للسنة العشرين على التوالي من شأنها تعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها جهة لها صدقيتها في وضع المعايير المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية على نطاق عالمي"

وأضاف معاليه بأنه "إلى جانب ضبط العمل المصرفي الإسلامي ووضع آليات سير الصناعة المصرفية المتلائمة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الهيئة تهدف من خلال مؤتمرها إلى نشر الوعي المعرفي بأصول هذه الصناعة والوقوف على نوازل المعاملات المالية المستجدة"

ويستهدف المؤتمر خلق بيئة ملائمة يتفاعل معها المشاركون لنشر ومناقشة القضايا الراهنة التي تتعلق بالجوانب الشرعية والرقابية والتطبيقات المصرفية في مجال العمليات المالية الإسلامية مع التركيز على البدائل الشرعية للمعاملات المصرفية.

الجدير بالذكر أن الحضور للمؤتمر سوف يكون مجانياً- وللتسجيل في هذا المؤتمر والإطلاع على جدول الأعمال المحدث، https://bit.ly/3FxZnqN

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” أيوفي“

أيوفي هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 113 معياراً وتصريحاً فنياً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم 200 من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق

معايير الهيئة وتصريحاتها الفنية حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

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